Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Nagsimula ang Morocco sa produksyon ng SpyX combat at suicide drones malapit sa Casablanca, gamit ang teknolohiya ng Israeli company na BlueBird. Ang proyekto ay naglalayong palakasin ang kakayahang militar, lalo na sa Western Sahara, at bumuo ng sariling industriya ng depensa sa bansa.
Ang pabrika ay itinayo malapit sa logistical base ng Moroccan Air Force at bukod sa produksyon, responsable din sa pagsasanay ng mga tauhang Moroccan sa pag-assemble, pag-aayos, at pagpapanatili ng drones. Ang hakbang na ito ay naglalagay sa Morocco bilang isa sa ilang African countries na may kakayahang gumawa ng sariling militar na drone.
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Pagpapalakas ng Kakayahang Militar:
Ang pagtatayo ng pabrika ay naglalayong palakasin ang depensang kakayahan ng Morocco, partikular sa strategic area ng Western Sahara, na may kasamang modernong drone technology.
2. Pagbuo ng Lokal na Industriya ng Depensa:
Ang proyekto ay bahagi ng long-term plan ng Morocco na magkaroon ng domestic defense industry, na nagpapalakas sa pambansang seguridad at teknolohikal na kapasidad.
3. Pagpapataas ng Kakayahan sa Human Capital:
Bukod sa produksyon, binibigyang-halaga ng proyekto ang pagsasanay sa mga lokal na tauhan sa assembly, maintenance, at operation ng drones, na nagbibigay ng teknikal na kasanayan sa mga Moroccan personnel.
4. Rehiyonal na Epekto:
Ang hakbang na ito ay maaaring magpalakas sa posisyon ng Morocco sa rehiyon, at magbukas ng bagong dimension sa military capabilities sa Africa.
