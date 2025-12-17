Video | Trump: “Ang Pagkilala sa Golan para sa Israel ay Hindi Isang Libreng Kasunduan”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa pagtalakay sa kanyang desisyon na kilalanin ang Golan Heights bilang teritoryo ng Israel, sinabi ni Donald Trump na noong una ay hindi niya inakala na ang naturang hakbang ay may ganoong kalaking halaga. Gayunman, kalaunan ay napagtanto niya na ito ay nagkakahalaga ng trilyong dolyar para sa Israel.
Dagdag pa niya, nang maunawaan niya ang lawak ng pribilehiyong ibinigay, sinabi niya sa sarili na makatuwiran lamang na humiling din ang Estados Unidos ng kapalit mula sa Israel, sapagkat sa patakarang panlabas, walang hakbang na dapat maging isang-panig.
Nang hindi na nagbigay ng karagdagang detalye, binigyang-diin ni Trump: “Sa patakarang panlabas, walang anumang libre. Isinasaalang-alang namin ang aming sariling interes at inaasahan naming ganoon din ang gawin ng aming mga kaalyado.”
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Transaksyonal na Pananaw sa Patakarang Panlabas:
Ipinapakita ng pahayag ni Trump ang isang malinaw na transaksyonal na pagtingin sa ugnayang panlabas, kung saan ang mga desisyong diplomatiko ay itinuturing bilang mga kasunduan na may inaasahang kapalit.
2. Pulitikal at Estratehikong Halaga ng Golan Heights:
Ang pagbanggit sa “trilyong dolyar” na halaga ay nagpapahiwatig ng malalim na estratehikong, panseguridad, at pampulitikang kahalagahan ng Golan Heights para sa Israel, lampas sa simpleng simbolikong pagkilala.
3. Mensaheng Diplomatiko sa mga Kaalyado:
Ang pahayag na “walang libre sa patakarang panlabas” ay nagsisilbing mensahe hindi lamang sa Israel kundi sa lahat ng kaalyado ng Estados Unidos—na ang suporta ng Washington ay nakatali sa malinaw at kapwa-kapakinabang na interes.
