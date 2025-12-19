Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isiniwalat ng isang bagong ulat ng The Washington Post ang isang realidad na muling naglalantad sa kakulangan ng kredibilidad ng mga pahayag ng Washington hinggil sa negosasyon at diumano’y diplomatikong paglutas ng mga isyu kaugnay ng Iran. Ayon sa ulat, habang hayagang nagsasalita ang Estados Unidos tungkol sa dayalogo sa Iran, palihim naman itong nakikibahagi sa pagdidisenyo at pag-uugnay ng mga operasyong may pagkamapanalakay kasama ang rehimeng Sionista.
Batay sa ulat, sa unang pagpupulong ni Benjamin Netanyahu kay Donald Trump matapos mahalal si Trump, inilahad ni Netanyahu ang iba’t ibang senaryo ng posibleng pag-atake laban sa Iran—mula sa unilateral na aksyon ng rehimeng Sionista hanggang sa ganap na pamumuno ng Estados Unidos sa naturang operasyon. Sa panlabas, pinanatili ni Trump ang landas ng negosasyon sa Iran; subalit ayon mismo sa pag-amin ng midyang Amerikano, ang landasing ito ay nagsilbi lamang bilang tabing upang isulong ang magkasanib na plano sa intelihensiya at militar kasama ang Tel Aviv.
Sa parehong konteksto, inihayag din ng ulat ng The Washington Post ang tinaguriang isang “operasyong panlilinlang.” Sa operasyong ito, sadyang ipinalabas sa midya ang balita hinggil sa pagpupulong nina Ron Dermer at ng pinuno ng Mossad kay Steve Wietkauf, ang espesyal na sugo ng Estados Unidos para sa Iran, habang kasabay nito ay nilikha ang mga salaysay tungkol sa diumano’y hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Washington at Tel Aviv. Layunin ng estratehiyang ito na itago ang aktuwal na koordinasyon ng dalawang panig at magpakita ng huwad na hidwaang pampulitika. Bukod dito, itinuring din ng mga opisyal ng rehimeng Sionista ang ilang pang-rehiyong pangyayari—tulad ng paghina ng Hezbollah at ang pagbagsak ng pamahalaan ni Bashar al-Assad sa Syria—bilang mga “operasyonal na pagkakataon” para sa posibleng aksyon laban sa Iran.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Puna
Ang ulat na ito ay nagbubukas ng mas malalim na pag-unawa sa tinatawag na dual-track diplomacy, kung saan ang hayagang diskurso ng negosasyon ay ginagamit bilang panangga upang itago ang mga agresibong hakbang sa larangan ng intelihensiya at militar. Ipinapakita ng ganitong estratehiya ang sistematikong paggamit ng impormasyon at midya bilang kasangkapan ng panlilinlang sa pandaigdigang politika.
Mula sa perspektibong analitikal, ang tinutukoy na “operasyong panlilinlang” ay hindi lamang taktikal na hakbang, kundi bahagi ng mas malawak na estratehiya upang hubugin ang persepsyon ng publiko at ng pandaigdigang komunidad. Ang ganitong mga gawain ay may malalalim na implikasyon sa tiwala sa diplomasya, sa katatagan ng rehiyon, at sa bisa ng internasyonal na batas.
Sa kabuuan, ipinahihiwatig ng ulat na ang tunay na hamon sa pandaigdigang ugnayan ay hindi lamang ang hayagang alitan ng mga estado, kundi ang lihim na paggamit ng diplomasya bilang kasangkapan upang bigyang-matwid ang mga hakbanging salungat sa mismong diwa ng kapayapaan at diyalogo.
