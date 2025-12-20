Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng mga Kanluraning at Arabong sanggunian na naganap ang mga negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel, at United Arab Emirates na layong samantalahin ang mga gas resources malapit sa Gaza, sa ilalim ng pamagat ng “pagbabangon muli ng rehiyon”. Ang naturang hakbang ay isinasaalang-alang sa kabila ng patuloy na matinding pinsala at kahirapan sa kabuhayan na dinaranas ng sambayanang Palestino.
Ayon sa ulat, ang Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ay itinuturing na pangunahing benepisyaryo ng gas fields, at ipinapalagay na ang kita mula sa proyektong ito ay ilalaan para sa pagbabangon muli ng Gaza. Subalit, ang plano ay pinapalibutan ng matitinding pagdududa hinggil sa kung paano nito isasaalang-alang ang mga karapatan at kapakanan ng mga Palestino, at kung ang mga lokal na interes ay tunay na mapoprotektahan sa ilalim ng naturang inisyatiba.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Puna
Ang ulat na ito ay naglalahad ng kumplikadong interplay sa pagitan ng geopolitika, ekonomiya, at human rights sa rehiyon ng Gaza. Ang paggamit ng likas na yaman bilang instrumento ng “rehabilitasyon” ay maaaring maging diskretong paraan ng estratehikong kontrol at impluwensiya, kung saan ang pangunahing benepisyo ay maaaring mapunta sa mga dayuhang kumpanya at estado, sa halip na sa lokal na populasyon.
Mula sa analitikal na pananaw, ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng palaging tensyon sa pagitan ng human development at external economic interests. Ang pagkilala sa mga karapatan ng mga Palestino, at ang kanilang aktibong pakikilahok sa mga desisyon tungkol sa kanilang sariling likas na yaman, ay susi upang maiwasan ang eksploytasyon at karagdagang marginalization, at upang masiguro ang tunay na sustainable at makataong pagbangon ng Gaza.
