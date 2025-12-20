Italian Think Tank: Pagbabago ng Pananaw ng Iran sa Espasyo — Lampas sa Teknolohiya tungo sa Pagsulong bilang Pandaigdigang Industriya

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ayon sa isang Italian Institute for International Political Studies (ISP), ang programang pangkalawakan ng Iran ay nagbabago mula sa tradisyonal na pokus sa teknolohiya tungo sa isang mas malawak na industriyal at kompetitibong estratehiya.
Pinaghalo ng Iran ang mababang gastos sa inhenyeriya at pakikipagtulungan sa mga umusbong na hindi-kanlurang kapangyarihang pangkalawakan, upang ang kanilang programa ay maging hindi lamang isang pambansang tagumpay, kundi isang mapanagutang at cost-effective na manlalaro sa pandaigdigang merkado.
Ayon sa ISP, ang ambisyosong mga programa ng Iran sa larangan ng mga satellite ay maaaring gawing pambansang tagumpay na may abot-kayang gastos, na may kakayahang makipagkumpitensya sa global space market. Ang ulat ay nagbanggit na ang layunin ay maabot ang punto na higit sa sampung paglulunsad kada buwan pagsapit ng 2028–2029 (Taon 1407 sa kalendaryong Iranian).
Binanggit ni Hossein Shahabi, CEO ng “Omid Faza,” isa sa mga unang pribadong kumpanya ng aerospace sa Iran, ang planong ito bilang isa sa pinakamalawak at pinakamatapang na pananaw na nailahad para sa programa ng espasyo ng Iran.
Para sa isang bansa na may limitadong karanasan sa paglunsad ng maliliit na satellite sa loob ng nakaraang dekada, ang prediksyon ni Shahabi tungkol sa pagbuo ng mataas na rate ng launch ecosystem na may industriyal na katangian ay kapansin-pansin. Gayunpaman, ang kanyang pahayag ay sumasalamin sa mas malalim na pagbabago: ang paglilipat ng isang estratehikong programang pampamahalaan tungo sa isang komersyal na industriya, na may layuning makipagkumpitensya sa mga kasosyo nito sa BRICS, Shanghai Cooperation Organization (SCO), at Eurasian Economic Union (EEU).
Maikling Pinalawak na Analitikal na Puna
Ang pagbabago ng pananaw ng Iran ay nagpapakita ng estratehikong pag-iisip na lampas sa teknolohikal na kakayahan. Hindi lamang ito tungkol sa mga satellite at rockets, kundi sa paglikha ng isang industriyal na ekosistema na may kapasidad sa pandaigdigang kompetisyon at kolaborasyon.
Mula sa analitikal na pananaw, ang hakbang na ito ay may malalim na implikasyon sa geopolitika at ekonomiya: ang pagtatag ng domestic aerospace industry na komersyal at kompetitibo ay maaaring palakasin ang posisyon ng Iran sa BRICS, SCO, at EEU, habang nagbubukas ng oportunidad para sa teknolohikal na inobasyon, foreign investment, at strategic autonomy.
Ang pagtatangka ng Iran na i-transform ang pampublikong programa tungo sa isang industriyal na ecosystem ay sumasalamin sa pagsasanib ng pambansang seguridad, ekonomiya, at pandaigdigang ambisyon sa larangan ng espasyo.
...........
328
Your Comment