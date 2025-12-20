Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ayon sa pagsusuri ng Al Jazeera, inangkin ni Donald Trump na ang Estados Unidos ay “ibabalik ang kanilang lupa at langis” mula sa Venezuela. Gayunpaman, sa ilalim ng batas internasyonal, ang pag-angkin sa likas na yaman ng isang independiyenteng bansa ay walang legal na batayan.
Ito ay dahil sa prinsipyo ng permanent sovereignty over natural resources (PSNR) o pangmatagalang soberanya ng mga bansa sa kanilang likas na yaman, kung saan ang mga bansa ay may likas at eksklusibong karapatan sa kontrol, paggamit, at pamamahala ng kanilang mga natural na yaman.
Ang prinsipyo ay nabuo pagkatapos ng 1945 sa konteksto ng decolonization ng mga dating kolonya ng Europa, at pinalakas noong 1962 nang aprubahan ng General Assembly ng United Nations. Samakatuwid, ang langis sa Venezuela ay pag-aari at kontrolado ng Venezuela, at ang anumang pag-angkin ng Estados Unidos ay labag sa batas internasyonal.
Gayunpaman, simula pa noong 2005, bilang tugon sa nationalization ng industriya ng langis ng Venezuela sa ilalim ni Hugo Chávez, nagpatupad ang Estados Unidos ng mga sanction laban sa bansa, na naglalayong pigilan ang komersyal na pakikipag-ugnayan sa industriya ng langis ng Venezuela.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Puna
Ang isyung ito ay nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng legal na soberanya at geopolitical interests. Sa prinsipyo, ang bawat independiyenteng bansa ay may ganap na karapatan sa kanilang likas na yaman, ngunit ang mga hakbang tulad ng unilateral sanctions ng Estados Unidos ay nagpapakita ng praktikal na paggamit ng kapangyarihan sa pandaigdigang politika upang impluwensyahan ang ekonomiya at patakaran ng ibang bansa.
Mula sa analitikal na pananaw, ang ganitong aksyon ay nagbubukas ng diskurso tungkol sa limitsyon ng international law sa pagharang sa unilateral na interbensyon. Habang may legal na batayan ang Venezuela, ang kapangyarihan at impluwensiya ng Estados Unidos sa ekonomiya at internasyonal na merkado ay nagiging instrumento ng presyon, na naglalarawan ng kontradiksyon sa pagitan ng batas at realpolitik.
...........
328
Your Comment