Video | Iraqchi: Hindi Handa ang Amerika sa Isang Makatarungang Kasunduan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang panayam sa RT (Russia Today), sinabi ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi:
“Ang katotohanan ay ako ay nakipag-ugnayan kay Steve Witkoff; ngunit hindi sa mga nakaraang araw dahil ilang buwan na naming pinasyaang itigil ang mga komunikasyong ito. Nakipag-usap ako sa kanya hinggil sa nuclear program ng Iran.”
“Nagsagawa kami ng limang rounds ng negosasyon at itinakda pa ang ika-anim na round sa 15 Hunyo, ngunit dalawang araw bago nito, in-atake kami ng Israel. Ang pag-atakeng ito ay walang anumang naunang provokasyon, labag sa batas, at sumunod dito ay nakisali rin ang Estados Unidos.”
“Handa kami para sa isang makatarungan at balanseng kasunduan na makakamtan sa pamamagitan ng negosasyon, ngunit hindi kami handa na tanggapin ang diktadong kasunduan.”
“Nagbigay kami ng mabubuting ideya, ngunit lahat ay tinanggihan. Pagkatapos noon, naisip namin na sapat na. Hindi sila handa para sa isang makatarungang kasunduan.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagmumuni-muni
Ang pahayag ni Araghchi ay nagpapakita ng matinding hamon sa diplomatikong proseso sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, partikular sa konteksto ng nuclear negotiations. Binibigyang-diin nito ang mga sumusunod na punto:
1. Pagkakaroon ng kakulangan ng tiwala – ang pag-atake ng Israel at pakikilahok ng Estados Unidos ay nagdulot ng pagbagsak ng tiwala sa proseso.
2. Kahalagahan ng negosasyon – ang Iran ay nananatiling bukas sa makatarungan at balanseng kasunduan, subalit hindi handang tanggapin ang dikta ng isa pang bansa.
3. Pagkabigo sa diplomatikong kompromiso – kahit nagpakita ng mga konkretong ideya, ito ay tinanggihan, na nagpapahiwatig ng hindi pantay na disposisyon mula sa kabilang panig.
Sa pangkalahatan, ipinapakita ng insidenteng ito na ang mga pag-uusap sa nuklear ay higit pa sa teknikal na usapin; ito ay nakaugat sa geopolitikal na tensyon, seguridad ng rehiyon, at integridad ng soberanya ng bansa, at ang kakulangan ng pantay na pagtrato ay maaaring magpahina sa posibilidad ng matatag na kasunduan.
