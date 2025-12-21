📊 Infograpiya | Mga Gawain sa Unang Gabi ng Buwan ng Rajab

Panalangin matapos makita ang bagong buwan (hilal):
“Allāhumma ahillahu ‘alaynā bil-amni wal-īmān was-salāmah…”
(O Allah, ipakita Mo sa amin ang buwang ito na may kaligtasan, pananampalataya, at kapayapaan.)
Ghusl (ritwal na paliligo)
Ziyarat (pagdalaw at paggunita) kay Imam Husayn (a)
Dalawampung (20) rak‘ah na pagdarasal matapos ang Salat al-Maghrib:
Sa bawat rak‘ah: isang beses ang Surah al-Fatihah at Surah al-Ikhlas.
Pagkatapos ng bawat dalawang rak‘ah ay magbigay ng salam.
Dalawang (2) rak‘ah na pagdarasal matapos ang Salat al-‘Isha:
– Unang rak‘ah: isang beses ang Surah al-Fatihah at al-Inshirah, at tatlong beses ang Surah al-Ikhlas.
– Ikalawang rak‘ah: isang beses ang Surah al-Fatihah at al-Inshirah, at tig-iisang beses ang Surah al-Ikhlas, an-Nas, at al-Falaq.
Pagkatapos ng pagdarasal:
30 beses “Lā ilāha illā Allāh” at 30 beses Salawat (pagbati at panalangin para sa Propeta at sa kanyang Ahl al-Bayt).
Tatlumpung (30) rak‘ah na pagdarasal:
Sa bawat rak‘ah: isang beses ang Surah al-Fatihah at al-Kafirun, at tatlong beses ang Surah al-Ikhlas.
Pagkatapos ng bawat dalawang rak‘ah ay magbigay ng salam.
Pagbigkas ng panalanging:
“Allāhumma innī as’aluka bi-annaka Malik…” matapos ang Salat al-‘Isha.
📎 Para sa karagdagang detalye, mangyaring tingnan ang poster.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagmumuni-muni
Ang mga gawain sa unang gabi ng buwan ng Rajab ay nagpapakita ng espirituwal na paghahanda para sa isa sa mga banal na buwan sa Islam. Sa pananaw na analitikal, ang mga gawaing ito ay:
1. Nagpapalakas ng kamalayan sa kabanalan ng panahon – ang Rajab ay itinuturing na panimula ng espirituwal na paglalakbay patungo sa Sha‘ban at Ramadan.
2. Nag-uugnay ng panalangin at disiplina – ang sistematikong mga pagdarasal at pagbigkas ng dhikr ay nagsasanay sa tao sa pagpipigil sa sarili at patuloy na pag-alala sa Diyos.
3. Nagpapalalim ng ugnayan sa Ahl al-Bayt (a) – sa pamamagitan ng Ziyarat at Salawat, pinatitibay ang espirituwal at moral na koneksyon sa mga huwaran ng Islam.
Sa kabuuan, ang mga gawaing ito ay hindi lamang ritwal, kundi isang istrukturadong paraan ng espirituwal na pagbabagong-loob at paghahanda ng puso at isipan sa mas malalim na pananampalataya.
