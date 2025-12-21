Maligayang Kaarawan at Talambuhay ni Imam Muhammad al-Baqir (PBUH) Buong Pangalan at Pagkilala

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Si Muhammad bin Ali bin al-Hussain bin Ali ibn Abi Talib (Arabe: محمد بن علي بن حسین بن علي بن أبي طالب) (ipinanganak 57 AH / 677 CE – namatay 114 AH / 733 CE), na kilala bilang Imam al-Baqir (a) at Baqir al-‘Ulūm, ang ikalimang Imam ng Shia Islam. Ang kanyang panahon ng pamumuno bilang Imam ay tumagal ng labingsiyam na taon.
Kilala si Imam al-Baqir (a) sa pagtataguyod ng isang malawakang kilusang siyentipiko at intelektwal na umabot sa rurok sa panahon ng kanyang anak na si Imam al-Sadiq (a). Ang kanyang mga kaalaman sa panrelihiyong aral, pamumuhay ng Propeta (s), agham ng Qur’an, at etika ay higit pa sa naiwang kaalaman mula sa mga anak nina Imam al-Hasan (a) at Imam al-Husayn (a). Sa kanyang pamumuno, isang malaking hakbang ang nagawa sa pag-aayos at pagpapalawak ng kaisipang Shia sa larangan ng etika, batas (fiqh), teolohiya, at tafsir.
Ayon sa mga kasaysayang tala, nasa Labanan sa Karbala siya bilang isang bata.
Pinagmulan at Linya ng Angkan
Si Muhammad bin Ali bin al-Husayn bin Ali ibn Abi Talib, kilala bilang al-Baqir (a), ay anak ni Imam al-Sajjad (a), ang ika-apat na Imam ng Shia. Ang kanyang ina ay si Umm ‘Abd Allah, anak ni Imam al-Hasan al-Mujtaba (a). Dahil dito, siya ay tinatawag na Hashimite sa hanay ng Hashimites, Alavi sa hanay ng ‘Alavis, at Fatimi sa hanay ng Fatimis.
Pangalan, Teknonym, at Mga Palayaw
Bago pa ipinanganak si Imam al-Baqir (a), pinangalanan siya ng Propeta Muhammad (s) bilang Muhammad at binigyan ng titulong al-Baqir. Ayon sa Hadith al-Lawh na ipinasa ni Jabir b. ‘Abd Allah al-Ansari at iba pa, kinumpirma ang pangalang ito.
Ang mga palayaw niya ay:
al-Baqir – nangangahulugang “ang naghahati o nagbubukas ng kaalaman,”
al-Shakir – ang mapagpasalamat sa Diyos, at al-Hadi – ang gabay.
Ang pinakakilalang palayaw ay al-Baqir, at ang teknonym niya ay Abu Ja’far. Sa mga hadith, kadalasang tinutukoy siya bilang Abu Ja’far al-Awwal.
Kapanganakan
Ipinanganak si Imam al-Baqir (a) noong Biyernes, Rajab 1, 57 AH / Mayo 10, 677 CE sa Medina. May ilang tala na nagsasabing siya ay ipinanganak noong Safar 3, 57 AH / Disyembre 16, 676 CE. Siya ay bata pa noong Labanan sa Karbala.
Asawa at Mga Anak
Ayon sa mga ulat, ang kanyang pangunahing asawa ay si Umm Farwa, ina ni Imam al-Sadiq (a). Binanggit din ang isa pang asawa na si Umm Hakim, anak ni Usayd al-Thaqafi, na ina ng dalawang anak ni Imam al-Baqir (a). May isa pang asawa, isang alipin, na ina ng tatlong iba pang anak.
Ang kabuuang bilang ng kanyang mga anak ay pito, kabilang ang lima lalaki at dalawang babae:
1. Ja’far
2. ‘Abd Allah (ina: Umm Farwa)
3. Ibrahim
4. ‘Ubayd Allah (ina: Umm Hakim)
5. ‘Ali
6. Zaynab (ina: alipin)
7. Umm Salama (ina: alipin)
Pamumuno bilang Imam
Naging Imam si al-Baqir (a) noong 95 AH / 713 CE matapos ang pagkamatay ng kanyang ama at pinamunuan ang Shi’a hanggang sa kanyang pagkamartir noong 114 AH / 733 CE (o 117 AH / 735 CE).
Patunay ng Imamate
Ipinasa ni Jabir b. ‘Abd Allah al-Ansari na sinabi ng Propeta (s) tungkol sa mga Imam matapos si Imam Ali (a):
"al-Hasan (a) at al-Husayn (a), ang Dalawang Pinuno ng Kabataan sa Paraiso, pagkatapos ay ang Pinuno ng mga Naglilingkod sa Diyos sa kanyang panahon, si Ali b. al-Husayn (a), pagkatapos ay si al-Baqir, Muhammad b. Ali (a), na makikita mo, O Jabir..."
Binanggit din ni Imam al-Sajjad (a) na may espesyal na atensyon siya sa kanyang anak na si Imam al-Baqir (a) dahil ang imamate ay mananatili sa kanyang mga inapo.
Ayon kay Al-Shaykh al-Mufid, si Imam al-Baqir (a) ay nangibabaw sa kaalaman, kabanalan, at dangal kumpara sa kanyang mga kapatid. Pinuri siya ng parehong Sunni at Shi’a scholars, at ang kanyang kaalaman sa relihiyon, Qur’an, etika, at moralidad ay higit pa sa anumang natutunan mula sa mga anak nina Imam al-Hasan (a) at Imam al-Husayn (a). Maraming kasamahan ng Propeta, at mga mataas na antas ng scholars ng jurisprudence ang nagpasa ng kanilang kaalaman mula sa kanya.
Kontemporaryong Mga Pinuno
Ang pamumuno ni Imam al-Baqir (a) ay kasabay ng limang Umayyad caliph:
1. Al-Walid b. ‘Abd al-Malik (86/705 – 96/714-715)
2. Sulayman b. ‘Abd al-Malik (96/714-715 – 99/717-718)
3. ‘Umar b. ‘Abd al-‘Aziz (99/717-718 – 101/719-720)
4. Yazid b. ‘Abd al-Malik (101/719-720 – 105/723-724)
5. Hisham b. ‘Abd al-Malik (105/723-724 – 125/742-743)
Ayon sa ulat, si ‘Abd al-Malik b. Marwan ay nagmint ng mga barya na may Islamic inscriptions sa unang pagkakataon sa mungkahi ni Imam al-Baqir (a). Bago ito, Roman coins ang ginagamit sa kalakalan. May ilan na nagsasabi na ang mungkahing ito ay galing kay Imam al-Sajjad (a), at iba naman ay naniniwala na ipinasa ito sa pamamagitan ni Imam al-Baqir (a).
Kilusan ng Siyensya
Mula 94/712-713 hanggang 114/732-733, umusbong ang iba't ibang paaralan ng fiqh (jurisprudence) at pagtalakay sa maraming hadith tungkol sa tafsir (exegesis ng Qur’an). Ito ay dahil sa kahinaan ng pamahalaang Umayyad at hidwaan sa pagitan ng mga pinuno. Aktibo ang ilang Sunni scholars tulad nina Ibn Shihab al-Zuhri, Makhul al-Shami, Hisham b. ‘Urwa, sa pagpapasa ng hadith at pagbibigay ng fatwa. Ang ibang grupo gaya ng Khawarij, Murji’a, Kaysaniyya, at Ghulat ay nagtangkang ipalaganap ang sarili nilang paniniwala.
Bago ang panahon ni Imam al-Baqir (a), ang pananaw ng Shi’a sa jurisprudence ay limitado lamang sa ilang isyu gaya ng adhan, taqiyya, at funeral prayer. Sa kanyang pamumuno, isang malawakang kilusang siyentipiko ang nagsimula sa Shi’a na umabot sa rurok sa panahon ng kanyang anak na si Imam al-Sadiq (a). Siya ay nangibabaw sa kaalaman, kabanalan, dangal, at karangalan kumpara sa ibang Banu Hashim. Ang kanyang mga kaalaman sa relihiyon, Qur’an, etika, at pamumuhay ay higit pa sa naiwang kaalaman mula sa mga anak nina Imam al-Hasan (a) at Imam al-Husayn (a) hanggang sa panahong iyon. Sa kanyang pamumuno, naitatag nang maayos ang kultura ng Shi’a, kabilang ang jurisprudence, exegesis, at ethics.
Tafsīr at Hadith
Si Imam al-Baqir (a) ay naglaan ng oras sa paliwanag ng Qur’an sa pamamagitan ng mga exegesis sessions at pagsagot sa mga katanungan ng mga scholars at iba pang tao. May ulat na siya rin ay sumulat ng aklat sa tafsir ng Qur’an na binanggit ni Ibn Nadim sa al-Fihrist.
Para sa Imam (a), ang kaalaman sa Qur’an ay eksklusibo sa Ahl al-Bayt (a), sapagkat tanging sila lamang ang makakaiba ng malinaw sa di-malinaw at ng nasasawalang-bisa sa umiiral na mga talata. Sinabi niya:
"Walang mas malayo sa kakayahan ng isip ng tao kaysa sa exegesis ng Qur’an, sapagkat ang isang talata na may iisang paksa sa simula at ibang paksa sa dulo ay nangangailangan ng pagsusuri sa iba't ibang aspeto."
Sa hadith, pinahalagahan ni Imam al-Baqir (a) ang traditions mula sa Propeta (s). Ayon kay Jabir b. Yazid al-Ju’fi, 70,000 hadiths mula sa Propeta (s) ay ipinasa mula sa kanya. Hinikayat din niya ang kanyang mga kasamahan na unawain at pag-aralan ang kahulugan ng mga hadith. Sinabi niya:
"Alamin ang antas ng aming Shi’a sa dami ng hadith na kanilang ipinapasa mula sa Ahl al-Bayt (a) at ang kanilang kaalaman sa mga ito. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa hadith, nararating ng mga tapat ang pinakamataas na antas ng pananampalataya."
Theology at Debate
Dahil sa kahinaan ng pamahalaan, umusbong ang iba't ibang paniniwala at ideya. Si Imam al-Baqir (a) ay naglatag ng tamang paniniwala sa Islam, tinuligsa ang mali at sumagot sa mga tanong tungkol sa:
Ang limitasyon ng isip ng tao sa pag-unawa sa Diyos
Ang walang hanggang pag-iral ng Necessary Existent
Ang kahalagahan ng pagsunod sa Imam
Nakilahok din siya sa mga debate sa iba't ibang grupo, kabilang ang:
Debate sa obispo ng Kristiyano
Debate kay Hasan al-Basri
Debate kay Hisham b. ‘Abd al-Malik
Debate kay Muhammad b. al-Munkadir
Debate kay Nafi’ b. al-Azraq
Debate kay ‘Abd Allah b. Mu’ammir al-Laythi
Debate kay Qatada b. Di’ama
Pakikipaglaban sa Impluwensiya ng Iba pang Pananampalataya
Noong panahon ni Imam al-Baqir (a), malaki ang impluwensya ng ilang Jews sa lipunan. May mga nagpanggap na Muslim at iba’y nanatiling bukas na Jew. Pinuna ni Imam al-Baqir (a) ang mapanlinlang na hadith na kanilang ipinasa at itinuro ang tamang paglalarawan ng mga Propeta (a).
Halimbawa:
Si Zurara b. A’yan ay nagsabi:
"Habang nakaharap ang Imam al-Baqir (a) sa Ka’ba, sinabi niya, 'Ang pagtitig sa Ka’ba ay isang gawaing pagsamba.' Isang tao, si ‘Asim b. ‘Umar, ang lumapit at sinabi na ayon kay Ka’b al-Ahbar, 'Ang Ka’ba ay lumuluhod patungong Jerusalem tuwing umaga.' Sinabi ng Imam (a), 'Mali kayong dalawa.'"
Pagkatapos ay idinagdag niya: "Hindi nilikha ng Diyos ang anumang monumento na higit na minamahal kaysa sa Ka’ba sa lupa."
