Video | Dating Heneral ng Israel: Ang Pangunahing Banta ng Iran ay ang mga Misayl, Hindi ang Programang Nuklear

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isang dating kumander ng hukbong sandatahan ng Israel ang nagpahayag na, batay sa kasalukuyang kalagayan, nararapat isantabi muna ang usaping nuklear at ituon ang pansin sa kakayahang misayl ng Iran.
Ayon sa kanya, ipinakita ng mga kamakailang karanasan na ang mga misayl ng Iran ay lubhang mapanganib at may mataas na antas ng epekto, at may kakayahang baguhin ang balanse ng mga banta sa rehiyon. Binibigyang-diin ng pahayag na ito na ang teknolohiyang misayl ng Iran ay nagiging mas sentral na salik sa mga kalkulasyong pangseguridad kaysa sa programang nuklear nito.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagmumuni-muni
Ang pahayag ng dating heneral ay nagpapakita ng pagbabago sa estratehikong pananaw sa seguridad sa Gitnang Silangan. Sa halip na ituon lamang ang pansin sa pangmatagalang potensyal ng programang nuklear, binibigyang-diin nito ang agarang banta ng mga sistemang misayl na maaaring gamitin sa aktuwal na labanan.
Mula sa perspektibong analitikal, ipinapakita nito na:
1. Nagbabago ang prayoridad ng banta – ang kakayahang misayl ay itinuturing na mas agarang panganib kaysa sa nuklear na usapin.
2. Epekto sa balanse ng kapangyarihan – ang epektibo at tumpak na mga misayl ay maaaring magpabago sa tradisyunal na balanse ng deterrence sa rehiyon.
3. Implikasyong pangseguridad – maaaring magresulta ito sa muling pag-aayos ng mga patakarang militar at diplomasya ng mga bansa na direktang sangkot.
Sa kabuuan, ang pahayag ay sumasalamin sa lumalalim na pag-aalala sa modernong kakayahang militar ng Iran at sa patuloy na pag-angkop ng mga estratehiya ng rehiyon sa nagbabagong anyo ng banta.
..........
328
Your Comment