Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa pinakabagong ulat ng International Energy Agency (IEA), ang Iran ay nakapagprodyus ng humigit-kumulang 3.5 milyong bariles ng langis kada araw noong buwan ng Nobyembre, na walang pagbabago kumpara sa antas ng produksyon nito noong Oktubre.
Gayunman, ipinapakita ng mga estadistika ng Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) na noong Agosto, bumaba ang produksyon ng langis ng Iran ng humigit-kumulang 19,000 bariles kada araw, na umabot sa 3 milyon at 221 libong bariles kada araw.
Maikling Pinalawak na Pagsusuring Analitikal
Ang pagkakaiba sa mga datos na inilalabas ng IEA at OPEC ay sumasalamin sa komplikadong dinamika ng pandaigdigang merkado ng enerhiya, lalo na sa konteksto ng Iran na patuloy na humaharap sa mga parusa, limitasyon sa pag-export, at pulitikal na presyur. Ang ganitong mga hindi pagkakatugma sa estadistika ay maaaring magmula sa magkaibang metodolohiya, pinagkukunan ng impormasyon, at layuning pampatakaran ng bawat institusyon.
Sa mas malawak na pananaw, ang usapin ng produksyon ng langis ng Iran ay may direktang implikasyon sa pandaigdigang presyo ng enerhiya, balanse ng suplay at demand, at mga negosasyong pampulitika sa rehiyon. Ang patuloy na debate sa aktuwal na antas ng produksyon ay nagpapakita kung paanong ang datos sa enerhiya ay hindi lamang teknikal na usapin, kundi bahagi rin ng mas malawak na estratehikong tunggalian sa pandaigdigang antas.
