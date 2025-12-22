Pagpupumilit ni Mahmoud Abbas na Makakuha ng Pabor mula sa Rehimeng Siyonista

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Si Mahmoud Abbas, Pangulo ng Palestinian Authority, ay naghayag ng mga pahayag na ikinagulat ng marami, kung saan sinabi niyang handa umano silang makipagtulungan sa lahat ng sektor ng lipunang Israeli upang bumuo ng isang “matatag na kapayapaan.”
Sa isang pulong kasama ang isang grupong Israeli na nagpapakilalang mga aktibistang pangkapayapaan, nagbitiw si Abbas ng mga bagong pahayag na itinuturing na sumasalungat sa adhikaing Palestino at kritikal laban sa Hamas.
Ang mga pahayag na ito—na inilarawan bilang hindi pangkaraniwan at mahirap paniwalaan—ay ginawa sa panahong kasabay ng patuloy na mga pag-atake at paglabag sa tigil-putukan sa Gaza ng mga puwersang Siyonista. Ayon kay Abbas: “Kami ay handang makipagtulungan sa lahat ng puwersa sa lipunang Israeli upang makabuo ng isang matibay na kapayapaan—isang kapayapaang maaaring itayong muli mula sa simula.”
Maikling Pinalawak na Pagsusuring Analitikal
Ang mga pahayag ni Mahmoud Abbas ay nagpapakita ng malalim na krisis sa pamumunong pampulitika ng Palestinian Authority, lalo na sa gitna ng patuloy na karahasan at pagdurusa sa Gaza. Sa pananaw ng maraming Palestino, ang ganitong pananalita ay itinuturing na paglayo sa kolektibong damdamin at karanasan ng sambayanan, lalo na habang nagpapatuloy ang mga operasyong militar at paglabag sa mga kasunduang tigil-putukan.
Sa mas malawak na konteksto, ang ganitong uri ng retorika ay maaaring magpahina sa panloob na pagkakaisa ng mga Palestino at magpalalim sa pagkakahati sa pagitan ng iba’t ibang puwersang pampulitika. Ipinapakita rin nito ang patuloy na tensyon sa pagitan ng diskursong diplomatiko at ng realidad sa lupa, kung saan ang usapin ng kapayapaan ay nananatiling hindi maihihiwalay sa hustisya, soberanya, at pagtatapos ng okupasyon.
..........
328
Your Comment