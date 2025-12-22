Ang Pagganap ng Militar sa Kanlurang Pampang ay Sumasalamin sa mga Desisyon ng Nag-o-okupang Pamahalaan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ayon kay Mohammad Al-Qiq**, isang Palestinong political analyst, ang pagganap ng militar ng rehimen ng okupante sa Kanlurang Pampang ay hindi maituturing na simpleng pagkakamali sa larangan o personal na pagkukulang, kundi ito ay salamin ng mga politikal na desisyong ginawa sa pinakamataas na antas ng pamahalaan ng nasabing rehimen.
Idinagdag niya na ang militar ng okupante ay **may kaalaman sa umiiral na internal na sistema ng pagsubaybay**, na may kapangyarihang parusahan ang anumang sundalo na lumalabag sa mga utos. Ipinapakita nito na ang **pag-target sa mga bata at direktang pamamaril ay hindi maaring mangyari nang walang malinaw at opisyal na utos**.
Dagdag pa ni Al-Qiq, ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng **planadong polisiya para sa walang diskriminasyong pagpatay** malapit sa separation wall, mga kalsada, kalye, at sa mga military checkpoints, na may layuning **palakasin ang deterrence at itaas ang moral ng mga settler sa Kanlurang Pampang**.
Binanggit ng Palestinong analista na ang mga okupante ay nagsusumikap na sa pamamagitan ng ganitong estratehiya, **palakasin ang kanilang kontrol sa larangan at ihanda ang mga kondisyon para sa pagtanggap ng anumang bagong realidad sa teritoryo**.
Maikling Analitikal na Komentaryo:
1. **Pagkakaugnay ng Militar at Politika:**
Ipinapakita ng teksto na ang kilos ng militar sa Kanlurang Pampang ay hindi simpleng aksidente kundi **produkto ng sistematikong desisyon sa pamahalaan**, na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng koordinasyon sa pagitan ng politika at militar.
2. **Sistema ng Panloob na Pagsubaybay:**
Binibigyang-diin ang **internal accountability system** ng militar, na nagpapatunay na ang mga insidente ay hindi basta-basta nagaganap kundi sumusunod sa utos ng pamahalaan.
3. **Estratehikong Layunin:**
Ang mga aksyon ay **may malinaw na estratehikong layunin**: pagpapalakas ng deterrence at moral ng mga settler, pati na rin ang paghahanda ng teritoryo para sa mga bagong “reality” sa lupa.
4. **Pagpapalalim sa Diskurso:**
Sa pagsusuri, makikita na ang teksto ay naghihikayat ng mas malalim na pang-unawa sa **interplay ng militar na aksyon at politikal na desisyon**, at hindi lamang nakatuon sa “insidente” o “paglabag”.
..........
328
Your Comment