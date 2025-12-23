Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng isang Zionistang midya na tututulan ng Tel Aviv ang pagbuo ng isang pamahalaang teknokrat na may presensya ng mga indibidwal na kaanib sa kilusang Hamas at sa Palestinian Authority (PA) sa Gaza Strip.
Ayon sa ulat ng Channel 11 ng telebisyon ng rehimeng Zionista (KAN), hindi tutol ang Tel Aviv sa paglikha ng isang pamahalaang teknokrat para sa pamamahala ng Gaza, sa kondisyon na ang naturang pamahalaan ay ganap na walang anumang presensya o representasyon ng Hamas at ng Palestinian Authority.
Sa mga nagdaang buwan, paulit-ulit na iginiit ng mga opisyal ng Israel sa mga kinatawan ng White House at ng European Union na matapos ang digmaan sa Gaza, wala ni isa mang indibidwal na kaanib sa Hamas o sa Palestinian Authority ang dapat magkaroon ng papel sa pamamahala ng Gaza Strip.
Batay sa ulat ng KAN, isiniwalat ng isang Arabong diplomat noong Lunes na ipinasa na ng mga tagapamagitan sa Israel ang listahan ng mga kandidato para sa pamahalaang teknokrat ng Gaza. Ang nasabing pamahalaan ay inaasahang mamamahala sa Gaza sa isang panahong transisyonal, at kikilos sa ilalim ng pangangasiwa ng isang entidad na tinatawag na “International Peace Council,” na umano’y pamumunuan ng Pangulo ng Estados Unidos.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ipinapakita ng mga pahayag at ulat na ito ang mahigpit na paninindigan ng Israel laban sa anumang papel ng mga umiiral na puwersang pampulitika ng Palestino sa hinaharap na pamamahala ng Gaza. Ang pagtutol hindi lamang sa Hamas kundi maging sa Palestinian Authority ay nagpapahiwatig ng hangaring muling hubugin ang estrukturang pampulitika ng Gaza sa labas ng tradisyunal na representasyong Palestino.
Sa perspektibong pampulitika, ang panukalang pamahalaang teknokrat na walang lokal na lehitimong representasyon ay nagbubukas ng mga seryosong tanong hinggil sa soberanya, lehitimasyon, at karapatan ng mamamayang Palestino sa sariling pagpapasya. Ang paglalagay ng pamamahala sa ilalim ng isang internasyonal na mekanismong pinamumunuan ng Estados Unidos ay maaari ring ituring ng marami bilang pinalawak na panlabas na panghihimasok, sa halip na isang tunay na solusyong nakaugat sa kagustuhan at interes ng mga taga-Gaza mismo.
Sa kabuuan, ipinahihiwatig ng mga ulat na ang hinaharap ng Gaza ay nananatiling lubhang hindi tiyak, kung saan ang mga usaping panseguridad ay patuloy na inuuna kaysa sa inklusibong pampulitikang proseso at makatarungang kapayapaan.
