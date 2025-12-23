Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Kasabay ng pinaigting na presyur ng Estados Unidos laban sa Venezuela, inanunsyo ng hukbong sandatahan ng Amerika ang pagsasagawa ng isang nakamamatay na pag-atake laban sa isang sasakyang-dagat sa Karagatang Pasipiko. Ipinagtatanggol ng Washington ang naturang hakbang bilang bahagi umano ng kampanya laban sa ilegal na kalakalan ng droga.
Batay sa mga opisyal na estadistikang inilabas, hindi bababa sa 105 katao ang nasawi na sa mga pag-atake ng Estados Unidos laban sa mga sasakyang-dagat sa Karagatang Pasipiko at Dagat Karibe. Noong nakaraang linggo, tinarget din ng hukbong Amerikano ang dalawa pang sasakyang-dagat sa silangang bahagi ng Karagatang Pasipiko, na nagresulta sa pagkamatay ng limang katao.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang patuloy na mga operasyong militar ng Estados Unidos sa karagatan, na iniuugnay sa kampanya laban sa droga, ay nagbubukas ng malalalim na tanong hinggil sa proporsyonalidad, pananagutan, at proteksiyon ng buhay ng tao sa pandaigdigang karagatan. Ang mataas na bilang ng mga nasawi ay nagpapahiwatig na ang ganitong mga hakbang ay lumalampas sa simpleng pagpapatupad ng batas at nagiging usaping may seryosong implikasyong makatao at pampulitika.
Sa mas malawak na konteksto, ang pagsabay ng mga pag-atakeng ito sa pinaigting na presyur laban sa Venezuela ay nagdudulot ng hinala na ang mga operasyong pandagat ay hindi lamang usaping panseguridad, kundi bahagi rin ng mas malawak na estratehiyang pampulitika at geopolitikal. Para sa maraming tagamasid, ang ganitong mga pangyayari ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas malinaw na mga mekanismo ng internasyonal na pananagutan at mas mahigpit na paggalang sa karapatang pantao, lalo na sa mga operasyong isinasagawa sa labas ng teritoryo ng isang estado.
