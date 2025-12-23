Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang naturang pagpupulong ay inorganisa ng Tanggapan ng mga Pag-aaral, Pananaliksik, at Siyentipikong Pagsusuri ng Scientific–Cultural Affairs ng World Assembly of Ahl al-Bayt (AS), sa pakikipagtulungan ng Institusyon ng Maikling Panahong Pagsasanay ng Jami‘at al-Mustafa, at ginanap sa Ahensyang Pandaigdigang Balita at Tanggapan ng Ahl al-Bayt (AS) News Agency (ABNA24).Isinulat ng website ng "The Cradle" na:
Sa pagguho ng modelo ng mga parusang ipinapataw ng Washington, ang mga desperadong hakbang nito ay hindi na maituturing na tanda ng kapangyarihan, kundi lantad na indikasyon ng sistemikong paghina. Ang mga parusa ng Estados Unidos—na idinisenyong magbunga ng pampulitikang pagsunod nang hindi gumagamit ng digmaan—ay hindi lamang nabigong baguhin ang asal ng mga target na estado, gaya ng Venezuela, kundi nagtulak pa sa mga ito tungo sa mas malawak na dibersipikasyong pang-ekonomiya at mas mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Russia, Iran, at China.
Isang malinaw na halimbawa ng ganitong kalakaran ang pagsamsam sa isang Venezuelanong oil tanker—isang yugto kung saan ang kabiguan ng mga parusa ay humahantong sa mas mapilit na hakbang tulad ng pagkumpiska ng mga ari-arian. Ang ganitong mga aksyon ay hindi sumasalamin sa lakas, kundi sa pagkawala ng epektibong impluwensiya. Gayundin, ang kawalan ng kakayahan ng Europa na lumipat mula sa pagyeyelo ng mga ari-arian ng Russia tungo sa ganap na pagsamsam ay nagpapakita ng pangamba sa pagbagsak ng ligal na lehitimasyon, pag-alis ng kapital, at paghina ng pandaigdigang tiwala sa sistemang pinansyal ng Kanluran.
Ang mga mapilit na kasangkapan na naging epektibo noong panahon ng unipolar na kaayusan ay hindi na angkop sa isang mundong multipolar. Sa kasalukuyan, ang kaayusang nakabatay sa parusa ay mas nagiging isang palabas ng humihinang kapangyarihan kaysa isang tunay na estratehikong mekanismo.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang pagsusuring ito ng The Cradle ay nagbibigay-diin sa istrukturang pagbabago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan, kung saan ang mga tradisyunal na kasangkapan ng pamimilit—lalo na ang mga parusang pang-ekonomiya—ay unti-unting nawawalan ng bisa. Sa halip na magsilbing instrumento ng kontrol, ang mga parusa ay nagiging katalista ng alternatibong kaayusang pang-ekonomiya at pampulitika, na naglalayo sa mga target na bansa mula sa sistemang pinamumunuan ng Kanluran.
Sa larangan ng internasyonal na batas at pananalapi, ang paglipat mula sa pagyeyelo patungo sa aktuwal na pagsamsam ng mga ari-arian ay nagdadala ng malubhang panganib sa kredibilidad ng pandaigdigang sistemang ligal at pinansyal. Ang pangamba ng Europa sa mga posibleng epekto—tulad ng pag-alis ng kapital at pagkawala ng tiwala—ay nagpapahiwatig na ang mismong mga tagapagtaguyod ng kaayusang ito ay nakakakita na ng mga hangganan ng kanilang impluwensiya.
Sa kabuuan, ang teksto ay nagmumungkahi na ang kasalukuyang kaayusang nakabatay sa parusa ay hindi na tugma sa realidad ng isang multipolar na mundo. Sa halip na magpatibay ng kapangyarihan, ang patuloy na paggamit ng mga mapilit na hakbang ay maaaring magpabilis pa sa pagguho ng hegemonikong kaayusan na matagal nang pinanghahawakan ng Kanluran
.........
328
Your Comment