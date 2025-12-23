Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa gitna ng tumitinding tensiyon sa pagitan ng Estados Unidos at Denmark hinggil sa usapin ng Greenland, muling iginiit ni Donald Trump ang kanyang mga kontrobersiyal na pahayag sa pagsasabing “kailangan ng Washington ang islang ito para sa pambansang seguridad.”
Ayon sa Pangulo ng Estados Unidos: “Kailangan namin ang Greenland para sa pambansang seguridad, hindi dahil sa mga yamang mineral.”
Ang mga pahayag na ito ay sinalubong ng matinding pagtutol mula sa mga opisyal ng Denmark at Greenland. Sa isang magkasanib na pahayag, iginiit ng Punong Ministro ng Denmark at ng Punong Ministro ng Greenland na: “Ang Greenland ay pag-aari ng mamamayan ng Greenland. Hindi maaaring angkinin o isama ang isang ibang bansa. Inaasahan naming igagalang ang aming pinagsasaluhang teritoryal na integridad.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang muling pagbuhay sa ideya ng pag-angkin ng Greenland ay sumasalamin sa geopolitikal na pananaw na nakabatay sa seguridad at estratehikong lokasyon, kung saan ang mga teritoryo ay tinitingnan bilang mga asset sa halip na mga pamayanang may sariling karapatan at soberanya. Bagama’t binibigyang-diin ng Washington ang usapin ng pambansang seguridad, malinaw na itinatanggi ng Denmark at Greenland ang anumang lehitimasyon sa ganitong lohika.
Sa konteksto ng internasyonal na batas, ang ganitong mga pahayag ay sumasalungat sa mga prinsipyong nagpoprotekta sa soberanya ng mga estado at sa karapatan ng mga mamamayan sa sariling pagpapasya. Ang mariing tugon ng mga pamahalaan ng Denmark at Greenland ay nagpapakita ng kolektibong paninindigan laban sa anumang anyo ng teritoryal na pag-angkin sa labas ng kasunduan at pahintulot ng mga mamamayang direktang apektado.
Sa kabuuan, ang isyu ng Greenland ay hindi lamang usapin ng seguridad, kundi isang pagsubok sa umiiral na kaayusang pandaigdig, kung saan ang paggalang sa soberanya at internasyonal na norma ay nananatiling mahalagang saligan ng mapayapang ugnayan ng mga bansa.
