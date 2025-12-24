Hinamon ng mga Iranian Hacker ang Kakayahang Cyber ng Israel

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa mga ulat ng mga midyang Hebreo, ang mga hacker na may kaugnayan sa Iran ay nagawang makalusot sa mga imprastrakturang cyber ng rehimen ng Israel at maglabas ng sensitibong datos at mga larawan. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng seryosong hamon sa inaangking pagiging nangunguna ng Israel sa larangan ng cyber security.
Ipinakikita ng mga pag-atakeng ito na nagawang samantalahin ng Iran ang mga kahinaang sibilyan at organisasyonal, at kahit walang paggamit ng komplikadong “zero-day technologies”, ay nakapasok sa mga sistemang itinuturing na “mahigpit na pinoprotektahan.” Dahil dito, muling kinwestiyon ang aktuwal na lakas at kahandaan ng cyber defense ng Israel.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng pagbabago sa kalikasan ng modernong tunggalian, kung saan ang cyber domain ay naging isang pangunahing larangan ng estratehikong kompetisyon. Hindi na lamang nakasalalay sa mataas na antas ng teknolohiya ang tagumpay sa cyber warfare, kundi sa kakayahang tukuyin at pagsamantalahan ang mga sistemikong kahinaan, partikular sa mga di-militar at administratibong sektor.
Mula sa mas malawak na pananaw, ang insidente ay sumisira sa naratibong absolutong dominasyon ng Israel sa larangan ng cyber at nagpapahiwatig na kahit ang mga estadong may advanced na kakayahan ay mananatiling bulnerable kung ang kanilang seguridad ay hindi holistikong pinangangalagaan. Ito rin ay nagpapalakas sa argumento na ang balanse ng kapangyarihan sa cyberspace ay mas dinamiko at mas bukas sa hamon kaysa sa tradisyunal na larangan ng digmaan.
.........
328
Your Comment