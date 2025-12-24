Lebanese Analyst sa Turkey: Napatunayan ba ang Babala ng Martir na si Sayyid Hassan Nasrallah?

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ayon kay Hussam Matar, isang Lebanese analyst, ang bagong alyansa ng rehimeng Zionista sa Cyprus at Greece laban sa Turkey, kasama ang mga galaw ng Israel sa paligid ng Damascus at ang patuloy na mga sagupaan sa Syria, ay muling nagpapaalala sa paulit-ulit na mga babala ng martir na si Sayyid Hassan Nasrallah.
Binigyang-diin ni Matar na malinaw ang mensahe ng yumaong lider ng paglaban: kapag ang kilusang paglaban (resistance) ay pinahina, hindi lamang ito ang maaapektuhan—kundi lahat ng mga aktor sa rehiyon ay magbabayad ng kabayaran.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang pahayag ni Hussam Matar ay naglalagay sa kasalukuyang mga pangyayari sa mas malawak na balangkas ng estratehikong babala na matagal nang binibigkas ni Sayyid Hassan Nasrallah. Sa pananaw na ito, ang resistance ay hindi lamang isang lokal o ideolohikal na puwersa, kundi isang rehiyonal na pananggalang laban sa paglawak ng impluwensiyang militar at pampulitika ng Israel.
Ang umuusbong na kooperasyon ng Israel sa ilang estado sa Mediterranean, kasabay ng aktibong presensya nito sa Syria, ay nagpapakita ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Para sa mga analyst tulad ni Matar, ang pagpapahina sa resistance ay nagbubukas ng espasyo para sa mas agresibong hakbang ng Israel, na sa huli ay maaaring magdulot ng mas malawak na kawalang-tatag, kabilang na sa mga bansang inaakalang nasa labas ng direktang tunggalian, gaya ng Turkey.
Sa ganitong konteksto, ang dating mga babala ni Sayyid Hassan Nasrallah ay muling binabasa hindi bilang retorika, kundi bilang isang estratehikong pagsusuri na unti-unting nagkakatotoo sa liwanag ng kasalukuyang mga pag-unlad sa rehiyon.
