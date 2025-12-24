Video | Pag-atake ng mga Sundalong Israeli sa Mamamahayag ng Press TV sa West Bank

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Si Noqa Hamed, mamamahayag ng Press TV, ay nasugatan ng direktang tama ng plastik na bala habang nagsasagawa ng live coverage ng paglusob ng mga puwersa ng rehimen ng Israel sa kampo ng mga refugee sa Qalandiya, sa hilaga ng sinasakop na Jerusalem. Nangyari ang insidente habang gumagamit ang mga sundalong Israeli ng tear gas at plastik na bala laban sa mga residente ng kampo.
Kasabay ng operasyong ito, ilang Palestino ang nasugatan at may ilan ding inaresto, habang ang mga military bulldozer ay nagsagawa ng demolisyon sa mga establisimyentong pangkalakalan sa paligid ng kampo. Ang hakbang na ito ay itinuturing na bahagi ng mas malawak na proyekto ng pagpapalawak ng mga paninirahang kolonyal (settlements) at ng pagsisikap na ganap na ihiwalay ang hilagang bahagi ng sinasakop na Jerusalem mula sa Ramallah.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang pananakit sa isang mamamahayag habang ginagampanan ang kanyang propesyonal na tungkulin ay nagpapakita ng seryosong paglabag sa kalayaan ng pamamahayag at sa proteksiyon ng mga sibilyan sa mga lugar ng tunggalian. Ang ganitong mga insidente ay nagdudulot ng nakababahalang epekto sa malayang pag-uulat, sapagkat nililimitahan nito ang kakayahan ng midya na maihatid ang makatotohanang kalagayan sa mga lugar na may krisis.
Sa mas malawak na konteksto, ang sabayang paggamit ng puwersang militar, pag-aresto, at demolisyon ng mga ari-arian ay nagpapahiwatig ng isang sistematikong estratehiya ng presyur at kontrol sa mga Palestinong komunidad. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang may agarang epekto sa kabuhayan at seguridad ng mga sibilyan, kundi nag-aambag din sa patuloy na paglala ng tensiyon at kawalang-katatagan sa West Bank, lalo na sa paligid ng sinasakop na Jerusalem.
