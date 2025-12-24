Babala ng mga Organisasyong Pangkarapatang-Pantao sa Africa sa United Kingdom hinggil sa Lumalalang Kalagayan ng mga Tagasuporta ng Palestina sa Bilan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Mahigit 35 organisasyong pangkarapatang-pantao at mga grupong sumusuporta sa Palestina sa South Africa ang naglabas ng isang magkasanib na pahayag kung saan ipinahayag nila ang kanilang pakikiisa sa mga aktibistang maka-Palestina na kasalukuyang nakakulong sa mga bilangguan ng United Kingdom. Ayon sa pahayag, pananagutin nila ang pamahalaan ng London sa anumang pinsala o pagkamatay na maaaring idulot ng pagpapatuloy ng hunger strike ng mga bilanggo.
Ipinunto ng mga organisasyon na lubhang lumalala ang pisikal na kalagayan ng mga nagwewelgang bilanggo, lalo na dahil sa matagal na detensiyon nang walang pormal na paglilitis. Binalaan nila na ang patuloy na kawalang-aksiyon ng pamahalaang Britaniko ay maaaring humantong sa isang malubhang krisis makatao, at mariin nilang hiniling ang agarang pagtugon sa mga lehitimong kahilingan ng mga detenido.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang babalang ito mula sa mga organisasyong sibil sa Africa ay nagpapakita ng lumalawak na pandaigdigang pagkabahala sa kalagayan ng mga aktibistang maka-Palestina sa Europa, partikular sa usapin ng detensiyon nang walang paglilitis. Ang ganitong mga gawain ay itinuturing na salungat sa mga pangunahing prinsipyo ng karapatang pantao at due process, na matagal nang isinusulong ng mga demokratikong estado.
Sa mas malawak na pananaw, ang isyu ay naglalantad ng tensiyon sa pagitan ng mga patakarang pangseguridad ng mga estado at ng kanilang obligasyon sa ilalim ng internasyonal na batas sa karapatang pantao. Ang panawagan para sa agarang aksiyon ay hindi lamang tungkol sa kalagayan ng mga indibidwal na bilanggo, kundi isang hamon sa kredibilidad ng United Kingdom bilang tagapagtanggol ng karapatang pantao sa pandaigdigang entablado.
