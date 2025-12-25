Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng Channel 7 (Hebrew) na ang Rusya ay lihim na nakibahagi sa mga pagsisikap na suportado ng Estados Unidos para sa pagiging tagapamagitan sa isang security agreement sa pagitan ng Israel at Syria.
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ang balitang ito ay nagpapakita ng pagpapalawak ng impluwensiya ng Rusya sa Gitnang Silangan, partikular sa mga prosesong diplomatic at seguridad na kinasasangkutan ng Israel at Syria. Ang lihim na pakikilahok ng Rusya ay nagpapahiwatig na ang mga regional agreements ay hindi lamang pinag-uusapan sa pagitan ng direktang partido, kundi may mas malawak na papel ang mga kapangyarihang pandaigdig.
Ito rin ay nagbibigay-diin sa kompleksidad ng geopolitics sa rehiyon, kung saan ang parehong Estados Unidos at Rusya ay aktibong nakikialam sa mga negosasyon at kasunduan upang mapanatili o mapalakas ang kanilang strategic interests. Sa ganitong konteksto, ang resulta ng security agreement ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa balanse ng kapangyarihan at seguridad sa rehiyon.
