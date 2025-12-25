Video | Buong Video ng Talumpati ng Pinuno ng Rebolusyon sa Pagpupugay kay Ayatollah Milani

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ang mga pahayag ng Kagalang-galang na Pinuno ng Rebolusyon sa pakikipagpulong sa mga kasapi ng komiteng nag-organisa ng kongreso para sa paggunita kay Ayatollah Sayyid Mohammad Hadi Milani, na ginanap sa loob ng Haram al-Motahhar Razavi, ang lugar ng nasabing pagtitipon.
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ang paglalabas ng buong video ng talumpati ay naglalayong magbigay ng direktang access sa mga mensahe at aral ng Pinuno ng Rebolusyon hinggil sa kontribusyon ni Ayatollah Milani sa larangan ng relihiyon, agham, at lipunan.
Ito rin ay naglalarawan ng pagpapahalaga sa kasaysayan at pamana ng mga iskolar ng Shi‘a, na may layuning palawakin ang kaalaman at inspirasyon para sa mga kabataang relihiyoso at komunidad. Sa pamamagitan ng ganitong paglalathala, nagiging mas malinaw ang papel ng mga lider panrelihiyon sa pagtuturo ng etika, kaalaman, at panlipunang responsibilidad.
