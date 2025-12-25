Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang ulat ay nagpapahiwatig na ang serye ng mga pag-atake at eliminasyon na isinasagawa ng Israel laban sa mga siyentipiko at eksperto ay hindi lamang nakatuon sa Iran, kundi maaaring may mas malawak na operasyon sa rehiyon o iba pang target.
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ang pahayag ay nagbubukas ng diskurso tungkol sa estratehikong seguridad at covert operations ng Israel laban sa mga aktor na itinuturing nitong banta sa kanilang pambansang interes. Ang sistematikong pag-target sa mga siyentipiko ay may malalim na implikasyon sa pananaliksik, teknolohiya, at kapangyarihang pang-militar ng mga apektadong bansa.
Sa mas malawak na perspektibo, ipinapakita nito ang kompleksidad ng geopolitics sa Gitnang Silangan, kung saan ang espionage at targeted operations ay karaniwang ginagamit bilang instrumento ng pandaigdigang kompetisyon at deterrence.
.............
328
Your Comment