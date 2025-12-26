Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang pagpupulong noong Martes ng Security Council ng United Nations ay naging entablado ng malinaw na pagkakaiba ng opinyon sa pagitan ng mga kapangyarihang may karapatang veto hinggil sa mungkahing muling pagpataw ng mga sanksiyon laban sa Iran.
Ang pagpupulong ay nakatuon sa implementasyon ng UN Security Council Resolution 2231, na unang naipasa noong Hulyo 20, 2015 upang patotohanan ang kasunduan sa nuclear program ng Iran, kilala bilang JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).
Sa nasabing pagpupulong, tinutulan ng Russia at China ang mga paratang ng tatlong bansang Europeo—France, Germany, at United Kingdom—na nagsasabing ang resolusyon ay patuloy na umiiral at dapat magdulot ng awtomatikong pagbabalik ng mga sanksiyon. Binanggit ng dalawang bansa na anumang pahayag hinggil sa awtomatikong pagbabalik ng mga sanksiyon laban sa Iran ay walang bisa at walang bisa sa ilalim ng batas.
Pinalawak na Pagsusuring Analitikal
1. Pagpapakita ng Diplomatic Veto Power:
Ang insidenteng ito ay malinaw na nagpapakita ng papel ng veto power sa UN Security Council bilang mekanismo na nakakaapekto sa implementasyon ng internasyonal na resolusyon. Pinapalakas nito ang kapangyarihan ng ilang estado upang hadlangan ang aksyon na itinuturing nilang labag sa kanilang interes.
2. Pagkakaiba ng Geopolitical Interests:
Ang pagtutol ng Russia at China ay nagpapakita ng mas malalim na pagkakaiba sa geopolitical interests sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Habang naninindigan ang Europa sa pagpapatupad ng resolusyon bilang batayan ng accountability, itinataguyod ng Russia at China ang interpretasyong legal na nagbibigay proteksyon sa Iran.
3. Legal at Normative Interpretation ng Resolusyon:
Ang diskusyon ay lumalampas sa pulitika at umuugat sa legal na pagsusuri ng UN resolutions. Ang argumento na ang anumang claim sa awtomatikong rebisyon ng sanksiyon ay "walang bisa" ay nagpapahiwatig ng interpretasyon ng international law na maaaring makaapekto sa mga susunod na diplomatikong hakbang.
4. Implikasyon sa Nuclear Diplomacy:
Ang tahimik na veto ay nagbibigay ng signal na ang anumang muling pagpataw ng sanksiyon sa Iran ay maaaring harapin ang matibay na pagtutol sa UN arena, na may direktang epekto sa patuloy na negosasyon tungkol sa nuclear program at sa katatagan ng regional security.
5. Estratehikong Mensahe sa Internasyonal na Komunidad:
Bukod sa legal at politikal na dimensyon, ang hakbang na ito ay naglalaman ng estratehikong mensahe sa global community: ang mga pangunahing kapangyarihan ay may kakayahan at determinasyon na protektahan ang kanilang alyado, at ang mga diplomatikong aksyon laban sa Iran ay dapat isaalang-alang ang balanseng kapangyarihan sa Security Council.
