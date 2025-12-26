Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa mga dokumento mula sa U.S. Department of Defense, nagsusumikap ang pamahalaan ng Egypt na makakuha ng iba't ibang advanced Chinese fighter jets, kabilang ang fifth-generation J-35.
Iniulat ng website na Defense Arabic na, batay sa taunang ulat ng U.S. Department of Defense tungkol sa mga developments sa militar ng China, kabilang ang Egypt sa mga bansang kasalukuyang nakikipagnegosasyon para sa pagbili ng mga advanced Chinese fighter jets, tulad ng mga modelo FC-31, J-10CE, at J-35, bilang bahagi ng pagsusumikap na palakasin ang modernong kakayahang panghimpapawid ng bansa.
Sa mga nakaraang buwan, ang military relations ng Cairo at Beijing ay nagkaroon ng mabilis na pag-unlad, at tumindi ang interes ng Egypt sa Chinese defense equipment. Matapos ang pagpirma ng kontrata para sa pagbili ng long-range air defense system HQ-9B, ang stealth fighter J-35 ay naging isa sa mga pangunahing prayoridad ng Egyptian Air Force. Ang interes ng Cairo sa naturang pagbili ay lalo pang lumakas pagkatapos ng joint air force exercise ng dalawang bansa noong Nobyembre.
Pinalawak na Pagsusuring Analitikal
1. Modernisasyon ng Air Force:
Ang pagsasaalang-alang ng Egypt sa mga fifth-generation fighter jets ay nagpapakita ng hangarin nitong palakasin ang strategic air capability sa rehiyon, kasabay ng modernisasyon ng kanilang mga depensang panhimpapawid.
2. Pakikipag-ugnayan sa China:
Ang mabilis na pag-unlad ng relasyong militar sa pagitan ng Egypt at China ay nagpapakita ng diversification ng military partnerships ng Cairo, na maaaring magbawas ng depensya sa tradisyonal na Western suppliers.
3. Estratehikong Implikasyon sa Rehiyon:
Ang potensyal na pagbili ng J-35 ay maaaring baguhin ang balanse ng puwersa sa Middle East at North Africa, lalo na sa konteksto ng kapangyarihan sa himpapawid at deterrence laban sa iba pang regional players.
4. Pagpapalakas ng Deterrence at Teknolohiya:
Ang interes sa mga stealth fighters at advanced air defense systems ay nagpapahiwatig ng intensyon ng Egypt na palakasin ang deterrence capability habang pinapalawak ang kanilang teknolohikal na kakayahan sa militar.
5. Proseso ng Negosasyon at Regional Dynamics:
Ang joint exercises at diplomatic-military engagements ay nagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, na nagbubukas ng mas malalim na kolaborasyon sa teknolohiya, training, at strategic coordination sa hinaharap.
