Pag-atake sa mga Mamamahayag sa Gaza: Digmaan Laban sa Katotohanan

Mga Nakakabahalang Datos
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mahigit 238 mamamahayag ang nasawi mula nang magsimula ang agresyon ng Israel sa Gaza.
Kabilang sa mga biktima ay mga kilalang reporter at photojournalist.
Marami ang nasugatan, inaresto, o nawawala.
Higit sa 100 opisina ng media ang winasak, at mga kagamitan sa pag-broadcast ay kinumpiska.
Target na Patakaran
Ayon sa mga saksi, malinaw ang mga press markings ng mga biktima, at wala silang banta sa seguridad.
Tinarget din ang kanilang mga tahanan at pamilya, patunay na ito ay hindi aksidente kundi planadong krimen.
Paglabag sa Batas Internasyonal
Ayon sa Article 79 ng Geneva Conventions, ang mga mamamahayag ay dapat ituring na mga sibilyan na may proteksyon.
Ngunit patuloy ang paglabag ng Israel, habang nananatiling tahimik ang komunidad internasyonal.
Panawagan para sa Proteksyon
Ang Nakapagsamang Panawagan mula sa mga organisasyon ng mamamahayag:
Magpadala ng mga internasyonal na tagapagtanggol para sa mga mamamahayag.
Gamitin ang mga mekanismo ng UN upang pigilan ang mga krimen.
Isakdal ang mga lider ng Israel sa International Criminal Court.
Magbigay ng protective gear at logistical support.
Payagan ang mga dayuhang mamamahayag na makapasok sa Gaza.
Katotohanan sa Gitna ng Digmaan
Sa kabila ng panganib, patuloy ang mga mamamahayag sa kanilang tungkulin. Bawat larawan at ulat ay sandata laban sa pagtakip ng katotohanan. Isinulat nila ang kasaysayan gamit ang kanilang dugo.
