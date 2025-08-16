Pag-atake ng Drone ng Rehimeng Zionista sa Timog Lebanon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mula sa mga lokal na mapagkukunan, may ilang mga drone ng rehimeng Zionista (Israel) ang umatake sa Timog Lebanon, partikular sa lugar ng Aytaroun.
Detalye ng Insidente
Tinarget ng drone ang isang backhoe (makinang panghukay) sa Aytaroun.
Isang bomba ang ibinagsak sa makina, na naging sanhi ng pagkabaligtad nito.
Ayon sa Ministry of Health ng Lebanon, dalawang katao ang nasugatan sa insidente.
Karagdagang Pag-atake
Noong Biyernes, mga fighter jet ng Israel ang umatake sa mga lugar ng Al-Jabour at Al-Qatrani sa Timog Lebanon.
Tinarget din ang paligid ng Zalaya village sa Western Bekaa, silangang bahagi ng bansa.
…………….
328
Your Comment