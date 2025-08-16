Talumpati ni Sayyid Abdul Malik al-Houthi

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- "Ang tunay na makabansa ay yaong mga nagtatanggol sa kanilang bayan at humaharap sa mga mananakop."
Tungkol sa Israel at Lebanon
Sinabi ni al-Houthi na patuloy ang matinding paglabag ng Israel sa kasunduan nito sa bansang Lebanon, na walang pakundangan sa mga internasyonal na tagapamagitan.
Tinawag niya ang mga paglabag bilang isang tahasang agresyon.
Kritika sa Pamahalaang Lebanese
Binatikos niya ang pamahalaang Lebanese sa pagtanggap ng "American paper" na naglalaman ng mga dikta ng Israel.
Ayon sa kanya, ito ay isang uri ng pagtataksil sa Lebanon, pag-abandona sa soberanya, at pang-aapi sa mamamayang Lebanese.
Tungkol sa Depensa ng Lebanon
Iginiit ni al-Houthi na ang papel ng pamahalaan ay hindi dapat maging tagapagtanggol ng interes ng Israel.
Aniya, ang hukbong sandatahan ng Lebanon ay hindi sapat upang ipagtanggol ang bansa laban sa Israel.
Tanging ang resistansya at mga mandirigma ang tunay na nagtagumpay sa pagpapalaya ng mga lupain mula sa pananakop.
Pagtutol sa Impluwensyang Panlabas
Ang tinatawag na "American paper" ay hindi desisyong Lebanese, kundi desisyong Israeli-Amerikano.
Hindi dapat sumunod ang Lebanon sa mga utos ng Israel at Amerika, kahit pa may presyur.
Sinabi ni al-Houthi na ang hukbong sandatahan ng Lebanon ay lalong malalayo sa pagtanggap ng utos na labanan ang Israel.
Aniya, ang resistansya ang napatunayang matagumpay sa loob ng 40 taon, kaya dapat itong tanggapin ng pamahalaan at ng mamamayan.Binatikos niya ang pamahalaan sa pagpapakita ng kahinaan at pagsunod sa dikta ng Israel, habang tinatawag ang mga kilos ng pakikiisa sa Lebanon bilang "pakikialam."
Panganib ng Pagkawala ng Soberanya
Ayon sa kanya, ang ginagawa ng Israel at Amerika sa Lebanon ay higit pa sa pakikialam—ito ay okupasyon, paglabag, at pagpatay.
Tinuligsa niya si Punong Ministro Nawaf Salam sa pagsunod sa lohika ng Israel, at tinawag siyang "hindi makabansa" at "sakim sa kapangyarihan."
Kalagayan sa Gaza
Tinawag ang pagpapagutom sa Gaza bilang isa sa pinakamasahol na krimen ng Israel.
Aniya, ang mga tulong na ibinabagsak mula sa ere ay hindi sapat at hindi makatao, at ginagamit lamang upang linlangin ang mundo.
Binanggit ang patuloy na pagkamatay ng mga bata at sibilyan araw-araw dahil sa gutom at karahasan.
Pagtutol sa Kulturang Zionista
Sinabi ni al-Houthi na ang mga krimen ng Israel ay salamin ng kanilang ideolohiya, at ang kanilang mga pinuno ay nasa matinding kalagayan ng pag-iisip na kriminal.
Binanggit ang pag-atake sa mga mamamahayag upang pigilan ang pagkalat ng katotohanan.
Panawagan para sa Al-Aqsa
Hinimok ang mga iskolar, guro, at tagapagsalita na itaguyod ang kabanalan ng Al-Aqsa Mosque.
Binatikos ang patuloy na paglusob ng Israel sa Al-Aqsa at ang paglalagay ng mga bandila ng Israel sa bakuran nito.
Pagtuligsa sa mga Arabong Gobyerno
Binanggit ang Norway na nagpatupad ng boycott laban sa Israel, at ikinumpara ito sa Egypt na pumirma ng pinakamalaking kasunduan sa gas sa Israel.
Tinuligsa ang Saudi Arabia sa pagpapadala ng armas sa Israel, at tinanong: "Nasaan ang Arab League?"
Panawagan sa Mamamayan
Binatikos ang mga bansang Arab at Muslim na ipinagbabawal ang sigaw na 'Kamatayan sa Israel'.
Hinimok ang mga mamamayan ng Yemen na lumahok sa malawakang protesta sa Sanaa at iba pang lalawigan.
