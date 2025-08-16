Mahigit 4 Milyong Dayuhang Pilgrimo mula sa 100 Bansa Dumating sa Banal na Lungsod ng Karbala

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang pambihirang tanawin na taun-taon ay muling nagaganap, milyon-milyong pilgrimo mula sa loob at labas ng Iraq ang nagtipon sa Karbala upang gunitain ang Arbaeen ni Imam Hussain (AS) noong ika-20 ng buwan ng Safar.
Pandaigdigang Pagdalo
Dumalo ang mga pilgrimo mula sa iba’t ibang lalawigan ng Iraq at mula sa mahigit 100 bansa sa buong mundo.
Tinatayang mahigit 4 milyong dayuhang pilgrimo ang lumahok sa paggunita.
Mga Tinig ng Pilgrimo
Zair mula Bahrain: “Pumunta kami upang gunitain ang sakripisyo ni Imam Hussain at ng AhlulBayt. Napakaganda ng kapaligiran, at ang mga pilgrimo ay mula sa lahat ng panig ng mundo.”
Zair mula Australia: “Ang Arbaeen ay hindi para sa isang sekta lamang—lahat ng sekta at nasyonalidad ay nagkakaisa sa Karbala.”
Zair mula Iran: “Ipinagmamalaki ko ang aking pagdalo. Lubos ang pasasalamat ko sa malinis at marangal na mamamayang Iraqi at sa kanilang gobyerno sa mahusay na serbisyo.”
Zair mula Canada: “Galing ako sa Canada para sa Arbaeen. Napakaraming tao at napakagandang serbisyo. Isa itong pandaigdigang milyong paglalakbay.”
Seguridad at Serbisyo
Sa kabila ng napakalaking bilang ng mga tao, maayos na naipatupad ang mga plano sa seguridad at serbisyo.
Ang mga ahensya ay naglaan ng medikal, gabay, at lohistikal na serbisyo 24/7 upang matiyak ang kaligtasan at kaginhawahan ng mga pilgrimo.
Espirituwal na Pagkakaisa
Sa araw na iyon, ang Karbala ay naging isang makataong at espirituwal na larawan, na nagpapakita ng malalim na koneksyon ng milyon-milyong tao sa mensahe ni Imam Hussain (AS).
Muli, pinatunayan ng Karbala na ito ay isang tolda ng pagkakaisa, kung saan ang mga pilgrimo mula sa iba’t ibang lahi, wika, at bansa ay nagtipon upang muling ipanata ang kanilang pangako sa apo ni Propeta Muhammad (SAW).
………….
328
Your Comment