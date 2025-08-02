Krisis Pantao sa Yemen: Digmaan, Gutom, at Paghihintay sa Tulong ng Mundo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Habang milyon-milyong Yemeni ang patuloy na naghihirap sa gitna ng digmaan, kahirapan, at gutom, isang balita tungkol sa posibleng pagbabalik ng tulong mula sa mga ahensya ng United Nations ang nagbigay ng pag-asa sa mga mamamayan.
Kuwento ni Yusuf Muhammad
Si Yusuf Muhammad, isang 47 taong gulang na lalaki mula sa lungsod ng Taiz, ay nagsabing ang balita tungkol sa muling pagbibigay ng tulong ay tila isang himala. Matapos ang 10 taon ng paglikas, naninirahan siya ngayon sa isang pansamantalang bahay sa Sana’a. Ayon sa kanya:
“Kung totoo ang balita, ito ang taon ng kaligtasan. Dalawang taon na kaming walang natatanggap na tulong. Ang mga tao ay halos mamatay na sa gutom.”
Pagpupulong sa Sana’a
Noong Miyerkules, ginanap ang isang malawakang pagpupulong sa Sana’a na dinaluhan ng kinatawan ng UN na si Julian Harness, mga lokal na opisyal, at mga internasyonal na organisasyon. Tinalakay dito ang matinding pagbawas sa pondo na naging sanhi ng pagtigil ng mga proyekto sa pagkain, tirahan, at serbisyong medikal.
Isang Dekada ng Paglikas
Tumakas si Yusuf mula sa Taiz noong 2015 matapos masugatan ang kanyang anak sa isang pagsabog.
Nanirahan sila sa mga paaralan at mosque bilang pansamantalang tirahan.
Noong una, tumanggap sila ng tulong gaya ng pagkain, tolda, kumot, at iba pang gamit.
Ngunit sa paglipas ng panahon, tumigil ang tulong at napilitan siyang maghanapbuhay sa kahit anong paraan.
Pagputol ng Pondo at Epekto Nito
Ayon kay Fatek Al-Radaini, pinuno ng organisasyong “Manee for Relief and Development”:
Ang pagtigil ng pondo mula sa mga internasyonal na donor ay nagdulot ng matinding krisis.
Wala nang agarang tulong para sa mga sakuna tulad ng baha, sunog, o kakulangan sa tubig.
Ang mga pag-atake ng Amerika at Israel sa mga daungan at paliparan ay lalong nagpahirap sa pagpasok ng tulong.
Matinding Gutom at Kahirapan
Ayon sa ulat ng Global Food Crisis 2025, kabilang ang Yemen sa apat na bansang may pinakamalalang krisis sa pagkain (kasama ang Sudan, Mali, at Gaza).
48% ng populasyon (halos 17 milyon katao) ay nakararanas ng matinding kakulangan sa pagkain.
Marami ang kumakain ng isang beses o mas kaunti pa sa isang araw.
Ang mga salik ay kinabibilangan ng digmaan, pagbagsak ng ekonomiya, mataas na presyo ng pagkain, at matinding klima.
Banta ng Pandaigdigang Sakuna
Ang patuloy na pagtigil ng tulong ay maaaring magdulot ng sakunang pantao na lalampas pa sa mga hangganan ng Yemen. Milyon-milyong pamilya ang umaasa sa tulong mula sa ibang bansa, at ang pagkaantala o tuluyang pagkawala nito ay maaaring magdulot ng hindi na makontrol na krisis.
………….
328
Your Comment