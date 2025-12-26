Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng Reuters na si Mark Rutte, Kalihim-Heneral ng NATO, ay tinanggihan ang mga mungkahi para sa pagbuo ng independiyenteng European security structures at binigyang-diin na ang European Union ay hindi nangangailangan ng paghihiwalay mula sa Estados Unidos sa larangan ng depensa, sa kabila ng mga panawagan ng ilang senior European policymakers.
Si Manfred Weber, pinuno ng European People’s Party (EPP) at miyembro ng European Parliament, ay nagpanukala ng deployment ng European forces sa ilalim ng pamumuno ng EU upang mapanatili ang kapayapaan sa Ukraine. Ayon kay Weber sa German media outlet na Funke, sinabi niya:
"Umaasa ako na ang mga sundalong may European flag sa kanilang uniporme, kasama ang aming mga kaibigang Ukrainian, ay magtitiyak ng kapayapaan."
Pinalawak na Pagsusuring Analitikal
1. European Strategic Autonomy vs. NATO Dependence:
Ang pahayag ni Kalihim-Heneral Rutte ay malinaw na nagtataguyod ng pagpapanatili ng depensa ng Europe sa ilalim ng NATO at sa pakikipag-ugnayan sa U.S.. Ipinapakita nito ang patuloy na reliance ng EU sa Amerika bilang pangunahing security guarantor.
2. Politikal na Debateng Pan-European:
Ang panukala ni Weber para sa European-led forces ay naglalarawan ng lumalaking debate sa EU tungkol sa autonomous European military capacity, na hinahangad ng ilang policymakers bilang tugon sa regional security threats, ngunit nahaharap sa resistensya mula sa NATO leadership.
3. Operational Implications sa Ukraine:
Kung maisasabuhay ang European deployment sa ilalim ng EU, maaaring magkaroon ito ng bagong koordinasyon sa mga operasyon sa Ukraine, ngunit ang kasalukuyang depensa at seguridad ay nakasalalay pa rin sa NATO at U.S. support.
4. Diplomatikong Mensahe:
Ang pagtutol sa European autonomy ay nagpapadala ng mensahe na ang pagkakaisa ng NATO ay pinapahalagahan higit sa independiyenteng hakbang ng EU, at na ang anumang pagbabago sa command structure ay dapat pag-usapan sa konteksto ng strategic alignment.
5. Epekto sa Regional Security Discourse:
Ang isyung ito ay nagpapakita ng tension sa pagitan ng ambisyon ng EU na magkaroon ng sariling depensa at ang realpolitik ng NATO-U.S. alliance, na may malalim na implikasyon sa European foreign policy, military modernization, at regional stability sa Eastern Europe.
.........
328
Your Comment