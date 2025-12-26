Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang Kowsar 1.5 ay bahagi ng eksperimento at paunang pagsusuri para sa mga hinaharap na sistema ng space satellite ng Iran. Ang paglulunsad ng mga satellite nang sabay ay nagbibigay-daan sa sabay-sabay na pagsusuri ng iba't ibang teknolohiya at misyon sa parehong kondisyon ng orbit at paglulunsad.
Pinapabilis nito ang pag-aaral ng teknolohiya sa Iran, nagbibigay ng mahalagang datos sa performance ng satellite, komunikasyon, at operasyon sa lupa, habang pinapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng mga development team. Ipinapakita rin nito ang kakayahan ng Iran na pamahalaan ang sabayang pag-develop ng maraming spacecraft at integrasyon ng maraming payload kasama ang internasyonal na launch provider.
Kung matagumpay na mailunsad ang maliit na constellation sa isang misyon, magrerepresenta ito ng paglipat mula sa mga hiwalay na teknolohikal na demonstrasyon patungo sa isang functional at multi-purpose na space infrastructure.
Kumpanyang Nakabase sa Kaalaman ang Nagpapalakas ng Inobasyon
Ang programang Kowsar ay nagsimula sa pribadong sektor ng Iran, na nagpapakita ng estratehikong pagbabago sa space development ng bansa. Sa halip na umasa lamang sa state-affiliated aerospace organizations, ginagamit ng Iran ang mga knowledge-based companies upang itulak ang inobasyon.
Ang Kowsar 1.5 ay dinisenyo at ginawa ng Omid Faza (SpaceOmid), isang pribadong kumpanya na itinatag ng mga beterano mula sa naunang satellite initiatives ng Iran. Ayon kay CEO Hossein Shahrabi, ang pagsasama ng defense organizations, unibersidad, at pribadong kumpanya ay isang pangunahing lakas ng modernong space industry ng Iran.
Higit sa 85% ng mga komponent ng satellite ay lokal na ginawa, at ang buong sistema, integration, testing, at mission planning ay isinasagawa nang ganap sa loob ng Iran. Ang modelong ito ay may hamon tulad ng mataas na capital cost, teknolohikal na panganib, at regulasyon, ngunit patuloy ang pagpapaunlad ng pribadong sektor sa space industry.
Pagpapalalim ng Strategic Partnership sa Space
Ang desisyon na ilunsad ang mga satellite gamit ang Russian Soyuz rocket mula sa Vostochny Cosmodrome ay bahagi ng estratehikong partnership ng Iran at Russia. Nagsimula ang kooperasyon noong unang satellite ng Iran, ang Sina-1, ay inilunsad ng Russia noong 2005, at lalo pang lumakas sa mga nakaraang taon.
Nagbibigay ang pakikipag-partner sa Russia ng maaasahang access sa orbit gamit ang heavy-lift launch vehicle, na kumukumplemento sa domestic launch program ng Iran. Ang integration ng Iranian satellites sa Soyuz separation module ay natapos noong Disyembre 2025, na nagpapakita ng mataas na teknikal na interoperability at tiwala sa pagitan ng dalawang bansa.
Pagtingin sa Isang Iranian Satellite Constellation
Ang paglulunsad ng Kowsar 1.5 ay hindi katapusan kundi isang mahalagang hakbang patungo sa mas ambisyosong roadmap. Ang layunin ay ang deployment ng full-scale satellite constellation, tinatawag na “Donma”, upang masubaybayan ang agrikultura, tagtuyot, at natural disasters nang may mataas na temporal resolution.
Isang satellite sa low Earth orbit ay maaaring dumaan lamang sa parehong lugar tuwing ilang linggo, na hindi sapat para sa mabilisang phenomena tulad ng crop stress o wildfire. Ang Kowsar 1.5 ay nagsisilbing technology demonstrator, na sinusubok ang imaging payload, satellite bus architecture, at operational procedures sa totoong orbital environment. Ang bawat sunod na paglulunsad ay hakbang patungo sa full system readiness.
Soberanya, Estratehiya, at Sustainable Development
Ang nalalapit na paglulunsad ng Kowsar 1.5 kasama ang iba pang satellite ay nagpapakita ng teknolohikal at programmatic na progreso ng Iran. Pinapakita nito ang integrasyon ng pribadong sektor sa pambansang estratehiya at ang pragmatikong paggamit ng internasyonal na partnership habang pinapalakas ang indigenous capability.
Ang misyon ay direktang konektado sa precision agriculture at environmental monitoring, tumutugon sa water scarcity, food security, land management, at disaster response. Ang matagumpay na operasyon ng Kowsar 1.5 ay magbibigay sa Iran ng makapangyarihang instrumento para pamahalaan ang natural resources, palakasin ang scientific at technological sovereignty, at patatagin ang posisyon nito bilang emerging spacefaring nation.
