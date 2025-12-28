Video | Matagumpay na Paglulunsad sa Kalawakan ng Tatlong Iranianong Satellite / Iran Kabilang na sa Nangungunang 10 Bansa sa Buong Siklo ng Teknolohi

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ngayong araw, Linggo, ika-28 ng Disyembre, 2025, sa kalendaryong Iranian (Disyembre 28, 2025), naisakatuparan ng Republikang Islamiko ng Iran ang isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang misyon pangkalawakan sa kasaysayan nito. Tatlong Iranianong satellite ang sabay-sabay na inilunsad patungo sa kalawakan mula sa Vostochny Spaceport sa Russia, gamit ang Soyuz launch vehicle ng Russia.
Ayon sa Pangulo ng Iranian Space Agency, ang Iran—dahil sa sabay-sabay na kakayahan nito sa pagdidisenyo at paggawa ng mga satellite, pagbuo ng mga launch vehicle, at pagtatatag ng mga imprastrakturang kailangan para sa pagtanggap at pagproseso ng datos—ay kabilang na ngayon sa nangungunang 10 hanggang 11 bansa sa mundo na may kumpletong siklo ng teknolohiyang pangkalawakan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Kumpletong Siklo ng Teknolohiyang Pangkalawakan
Ang pahayag na kabilang ang Iran sa iilang bansa na may “complete space technology cycle” ay nangangahulugang hindi lamang ito umaasa sa panlabas na serbisyo, kundi may sariling kakayahan mula disenyo hanggang operasyon, isang mahalagang pamantayan sa pandaigdigang industriya ng kalawakan.
2. Strategic at Siyentipikong Tagumpay
Ang sabayang paglulunsad ng tatlong satellite ay nagpapakita ng mataas na antas ng integrasyon ng sistema, na kritikal sa modernong misyon pangkalawakan at indikasyon ng lumalalim na karanasang teknikal at organisasyonal.
3. Geopolitical at Symbolic Significance
Sa gitna ng mga parusa at internasyonal na presyur, ang tagumpay na ito ay may malakas na mensaheng pampulitika at simboliko: ang pagpapatuloy ng kaunlarang siyentipiko at teknolohikal sa kabila ng mga hadlang.
4. Pangmatagalang Benepisyo
Ang ganitong kakayahan ay may direktang epekto sa pamamahala ng sakuna, agrikultura, komunikasyon, urban planning, at pambansang seguridad, at naglalagay sa Iran bilang isang aktibong manlalaro sa hinaharap ng space-based services.
