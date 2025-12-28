Pagkabalisa ng Europa sa Harap ng Bagong Pandaigdigang Kaayusan ni Trump

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isang taon matapos ang muling pagbabalik ni Donald Trump sa White House, nahaharap ang mga pinuno ng Europa sa isang bagong realidad: ang Estados Unidos ay hindi na isang mahuhulaan at matatag na katuwang, at ang Europa ay kailangang maghanda na umasa sa sarili nito para sa seguridad, ekonomiya, at maging sa pagpapanatili ng mga tradisyunal na alyansa.
Ayon kay Jana Puglierin, senior researcher ng European Council on Foreign Relations,
“Hindi kayang putulin ng mga Europeo ang relasyon o pumirma ng mga ‘papeles ng diborsyo,’ sapagkat sila ay nananatiling lubos na umaasa—lalo na sa usapin ng seguridad at sa pangakong militar ng Amerika para sa depensa ng Europa.”
Gayunman, nagpapatuloy ang matapang at konfrontasyonal na retorika ni Trump laban sa Europa. Tinawag niya ang mga lider ng Europa na “mahihina,” nagpahayag ng pag-aalinlangan sa pagpapatuloy ng alyansa sa kanila, at maging ng posibilidad na makialam upang suportahan ang mga partidong kanan-ekstremista sa mga halalan sa Europa.
Maikling Pinalawig na Analitikal na Komentaryo
1. Pagkawasak ng Transatlantic Certainty
Ang pagbabalik ni Trump ay muling naglantad sa istruktural na kahinaan ng transatlantic alliance, kung saan ang Europa ay matagal nang umaasa sa seguridad at estratehikong proteksiyon ng Estados Unidos.
2. Strategic Dependence vs. Strategic Autonomy
Bagama’t malinaw ang panawagan para sa strategic autonomy ng Europa, ipinapakita ng mga pahayag ng mga eksperto na ang aktuwal na kakayahang humiwalay sa Amerika ay nananatiling limitado, lalo na sa larangan ng militar at depensa.
3. Pulitika ng Presyon at Retorika
Ang agresibong pananalita ni Trump laban sa mga lider ng Europa at ang banta ng pakikialam sa mga halalan ay nagpapahiwatig ng isang instrumentalisadong patakarang panlabas, kung saan ginagamit ang pulitikal na presyon upang hubugin ang panloob na dinamika ng mga kaalyado.
4. Implikasyon sa Pandaigdigang Kaayusan
Ang sitwasyong ito ay nag-aambag sa pag-usbong ng isang mas multipolar at hindi tiyak na pandaigdigang kaayusan, kung saan ang Europa ay napipilitang muling tukuyin ang papel nito—mula sa pagiging junior partner ng Washington tungo sa isang mas independiyenteng aktor sa pandaigdigang entablado.
