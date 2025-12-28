Pangkalahatang Kalihim ng Hezbollah: Ang Disarmament ay Isang Proyektong Amerikano–Israeli

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang talumpati na ginanap bilang paggunita sa anibersaryo ng pagkamartir ng mandirigmang kumander na si Haj Mohammad Hassan Yaghi (Abu Salim), iginiit ni Sheikh Naim Qassem, Pangkalahatang Kalihim ng Hezbollah ng Lebanon, na:
“Ang Lebanon ngayon ay nasa isang kritikal at makasaysayang sandali: alinman sa tanggapin nito ang pamumuno at dikta ng Estados Unidos at Israel, o bumangon ito sa isang pambansang pag-aaklas upang mabawi ang soberanya at teritoryo nito.”
Sa pagtukoy sa usapin ng pag-aalis o pagkontrol ng armas, sinabi niya na:
“Kung ang disarmament ay ihaharap sa ilalim ng terminong ‘paglilimita ng armas,’ ito ay malinaw na isang proyektong Amerikano–Israeli. Ang paghiling nito habang nagpapatuloy ang mga agresyon ng Israel ay nangangahulugang paglilingkod sa interes ng Israel, hindi ng Lebanon.”
Dagdag pa rito, nanawagan ang Pangkalahatang Kalihim ng Hezbollah sa pamahalaan ng Lebanon na ipagpaliban ang pagsulong ng usapin ng pangongolekta ng armas, at binigyang-diin na:
“Hangga’t nagpapatuloy ang Israel sa agresyon, okupasyon, at paglabag sa mga kasunduan nito, ang pagpapatupad ng ganitong mga kahilingan ay hindi lohikal. Hindi dapat maging pulis ng Israel ang Lebanon.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Disarmament bilang Isyung Pampulitika, Hindi Teknikal
Inilalarawan ni Sheikh Naim Qassem ang usapin ng disarmament bilang istratehikong proyekto ng panlabas na kapangyarihan, hindi bilang neutral na hakbang para sa seguridad ng estado. Sa ganitong pananaw, ang armas ng “resistance” ay nakaugnay sa soberanya, hindi lamang sa militarisasyon.
2. Soberanya laban sa Panlabas na Pamimilit
Ang kanyang pahayag ay nagtatakda ng malinaw na dikotomiya: pagsunod sa dayuhang dikta o pambansang paninindigan. Ipinapakita nito ang patuloy na tensiyon sa Lebanon sa pagitan ng panloob na pamamahala at panlabas na impluwensiya, partikular mula sa US at Israel.
3. Kondisyunalidad ng Seguridad
Ayon sa diskursong ito, ang anumang usapin ng paglimita o pag-aalis ng armas ay dapat nakabatay sa pagtigil ng agresyon at okupasyon ng Israel. Kung wala ang mga kundisyong ito, ang disarmament ay itinuturing na isang hakbang na nagpapahina sa kakayahang ipagtanggol ang bansa.
4. Papel ng Estado at Resistance
Ang pahayag na “hindi dapat maging pulis ng Israel ang Lebanon” ay nagpapakita ng takot na ang estado ay maaaring magamit bilang instrumento ng panlabas na interes, sa halip na tagapagtanggol ng pambansang dignidad at teritoryal na integridad.
