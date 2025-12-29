Ulat ng Midyang Ingles: Iran, Nasa Yugto ng Pagde-deploy ng mga Katutubong Ballistic Missile na May Kakayahang Pumasok sa mga Pinatibay na Kanlungan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng midyang Ingles na Middle East Monitor na ang Iran ay nasa yugto ng paghahanda para sa paglalagay (deployment) ng mga katutubong ballistic missile na idinisenyo upang makalusot sa mga pinatibay na kanlungan (bunker-buster missiles). Ang mga misil na ito ay may kakayahang tumagos sa mga silungan at istrukturang may matinding pagpapalakas na ginagamit ng Israel bilang pangunahing proteksiyon sa larangan ng depensa.
Ayon sa ulat, ang mga naturang misil ay may natatanging disenyo at siksik na baluting bakal, na partikular na ininhinyero upang madaig ang mga hadlang na pinalakas sa pamamagitan ng makabagong inhinyeriyang militar.
Dagdag pa rito, binibigyang-diin ng ulat na ang mga misil ay gumagamit ng mataas na enerhiyang kinetiko, bilis, grabidad, at mga katangiang aerodinamiko upang makalikha ng malakas na presyon at malaking puwersang mapanira sa oras ng pagtama. Ipinapahayag ng midyang Ingles na kung matagumpay na makukumpleto ng Iran ang kakayahang ito, ang doktrinang militar ng Israel at ang pangkalahatang seguridad nito ay maaaring makaranas ng isang pundamental at walang kapantay na pagbabago.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Estratehikong Impluwensiya sa Rehiyon
Ang iniulat na pag-unlad sa kakayahan ng Iran ay nagpapahiwatig ng potensyal na pagbabago sa balanse ng kapangyarihang militar sa Gitnang Silangan, partikular sa larangan ng deterrence at strategic leverage.
2. Hamon sa Tradisyunal na Depensa
Ang kakayahang tumagos sa mga pinatibay na pasilidad ay direktang sumasalungat sa doktrinang umaasa sa underground at hardened infrastructures bilang pangunahing mekanismo ng proteksiyon.
3. Epekto sa Doktrinang Militar
Kung maisasakatuparan, maaaring mapilitan ang mga apektadong estado na baguhin ang kanilang mga doktrina sa depensa, kabilang ang muling pagrepaso sa missile defense systems at civil defense planning.
4. Mas Malawak na Implikasyong Pampulitika at Panseguridad
Ang ganitong pag-unlad ay maaaring magdulot ng mas mataas na tensyon sa rehiyon, magpalakas ng arms competition, at magkaroon ng implikasyon sa internasyonal na diplomasya at seguridad.
