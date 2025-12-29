Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Binigyang-diin ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran sa Pandaigdigang Kumperensiya na pinamagatang
“Heneral Haj Qasem Soleimani: Diplomasya at Paglaban” na:
Ang paglaban ay isang estratehikong pagpili at ang tanging posibleng landas para sa mga bansang inuuna ang kanilang dangal higit sa lahat ng iba pang konsiderasyon.
Ang paglaban ay hindi lamang usaping militar; sa larangan ng diplomasya, ito ay nangangahulugang matatag na paninindigan sa pambansang interes at ang paghahatid sa pandaigdigang komunidad ng isang salaysay na nakabatay sa mga napatunayang katotohanan.
Ang diplomasya ng Iran ay hinubog at patuloy na kumikilos batay sa prinsipyo ng paglaban, at ipinakikita ng mga umiiral na realidad sa daigdig na ang paglaban ay naging isang kongkretong geopolitikal na katotohanan at pangunahing aktor sa hinaharap na kaayusan ng Gitnang Silangan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo (Serye)
1. Paglaban bilang Estratehikong Prinsipyo
Ipinapakita ng pahayag ang konsepto ng “paglaban” hindi bilang pansamantalang taktika kundi bilang pangmatagalang estratehiya ng estado, na inuugnay ang soberanya at pambansang dangal sa patuloy na paninindigan laban sa panlabas na presyur.
2. Pagpapalawak ng Kahulugan ng Diplomasya
Ang diplomasya, ayon sa diskursong ito, ay hindi lamang negosasyon o kompromiso kundi isang aktibong proseso ng pagtatanggol sa pambansang interes sa pamamagitan ng kontrol sa naratibo at lehitimasyon ng mga katotohanan sa pandaigdigang antas.
3. Geopolitikal na Konteksto ng Gitnang Silangan
Ang paglalarawan sa “paglaban” bilang isang umuusbong na geopolitikal na aktor ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, kung saan ang mga di-tradisyunal na anyo ng impluwensiya ay nagiging kasinghalaga ng mga tradisyunal na estado at alyansa.
4. Ideolohikal na Batayan ng Patakarang Panlabas
Ipinahihiwatig ng pahayag na ang patakarang panlabas ng Iran ay nakaugat sa isang malinaw na ideolohikal na balangkas, kung saan ang diplomasya at paglaban ay hindi magkasalungat, kundi magkatuwang na instrumento ng pambansang estratehiya.
