Mensaheng Pakikiramay ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon kasunod ng Pagpanaw nina Ayatollah Seyyed Ali Shafiei at Hojjat-ol-Islam Salehi-Manesh

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa magkakahiwalay na mensahe, ipinahayag ng Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko ang kanyang taos-pusong pakikiramay sa pagpanaw ng mujahid at may malalim na kamalayang faqih na si Ayatollah Seyyed Ali Shafiei, kasapi ng Kapulungan ng mga Dalubhasa sa Pamumuno. Pinapurihan niya ang makabuluhang ambag ng yumaong iskolar sa larangang pang-agham at jihad, gayundin ang kanyang mahahalagang paglilingkod noong panahon ng Banal na Depensa at sa mga sumunod na taon, at idinalangin para sa kanya ang awa at kapatawaran ng Diyos.
Sa isa pang mensahe, ipinaabot din ng Kagalang-galang na Ayatollah Khamenei ang pakikiramay sa pagpanaw ng masipag at tapat na lingkod-panrelihiyon na si Hojjat-ol-Islam Mohammad Sadeq Salehi-Manesh. Kanyang kinilala at pinasalamatan ang mga serbisyo at pagsisikap ng yumao, at idinalangin ang pagtaas ng kanyang antas sa kabilang-buhay, gayundin ang pagbibigay ng pagtitiyaga at gantimpala sa mga naiwang pamilya at mahal sa buhay.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo (Serye)
1. Papel ng Relihiyosong Pamumuno sa Diskursong Pambansa
Ipinakikita ng mga mensahe ng pakikiramay ang mahalagang papel ng mga iskolar at kleriko sa pampolitika at panlipunang balangkas ng Iran, kung saan ang relihiyosong awtoridad ay kinikilalang haligi ng pambansang katatagan at identidad.
2. Pagpapahalaga sa Kaalaman at Pakikibaka
Ang sabayang pagbibigay-diin sa mga ambag na pang-agham, jihad, at serbisyo sa panahon ng digmaan ay sumasalamin sa isang modelo ng pamumuno na pinagsasama ang intelektuwal na kahusayan at praktikal na pakikilahok sa mga pambansang tungkulin.
3. Kultura ng Pagkilala at Alaala
Ang ganitong uri ng opisyal na pakikiramay ay nagsisilbing institusyonal na mekanismo ng pag-alala, na hindi lamang nagbibigay-galang sa mga yumao kundi nagpapatibay rin ng kolektibong alaala at pagpapahalagang panlipunan.
4. Dimensiyong Espirituwal at Panlipunan
Ang mga panalangin para sa awa ng Diyos, pagtaas ng antas sa kabilang-buhay, at pagtitiyaga ng mga naulila ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng pananampalataya at panlipunang etika sa diskursong pampubliko ng Islamikong Republika.
