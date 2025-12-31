Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Kasabay ng sinasabing pagsisikap ng rehimeng Zionista at mga midyang kontra-rebolusyonaryo na ilihis ang mga lehitimong hinaing ng mamamayan, isang grupo ng mga kilalang elemento ng kaguluhan at kriminalidad ang nagtangkang lumikha ng kaguluhan sa lungsod ng Fasa at pilit na pumasok sa gusali ng gobernasyon. Ang nasabing tangka ay nabigo, at ang mga pinuno ng grupo ay nakilala at naaresto ng mga awtoridad.
Ang balitang kumalat sa ilang midyang Zionista hinggil sa umano’y pagkamatay ng isang kabataang nagngangalang Mehdi Samavati sa kamay ng mga puwersang panseguridad ay agad na pinasinungalingan ng hudikatura at ng pamunuan ng lungsod. Mismong ang nasabing indibidwal ay tahasang itinanggi ang naturang ulat.
Ayon sa mga ulat, ang kalagayan sa Fasa ay ganap na kalmado, at ang pagpapakalat ng ganitong uri ng maling balita ay itinuturing na bahagi ng isang operasyong sikolohikal na naglalayong gawing kaguluhan ang mga protesta at maghasik ng kawalang-katatagan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mapayapang pagpapahayag ng mga hinaing ng mamamayan at ng organisadong pagtatangkang maghasik ng kaguluhan. Ang mabilis na pagtugon ng mga awtoridad at ang agarang pag-aresto sa mga umano’y lider ng kaguluhan ay naglalayong pigilan ang paglala ng sitwasyon at mapanatili ang kaayusang panlipunan.
Samantala, ang mabilis na pagkalat—at agad ding pagtanggi—sa maling balita hinggil sa pagkamatay ng isang kabataan ay nagbubunyag ng papel ng disimpormasyon at sikolohikal na digmaan sa mga sitwasyong may tensiyong panlipunan. Ang ganitong mga ulat ay maaaring magpalala ng emosyon, mag-udyok ng karahasan, at ilihis ang usapan mula sa lehitimong mga isyung panlipunan tungo sa kaguluhan.
Sa mas malawak na konteksto, ang pangyayari sa Fasa ay sumasalamin sa hamon ng mga estado sa pamamahala ng impormasyon, seguridad, at karapatang sibil, kung saan ang pagpapanatili ng katotohanan at kaayusan ay itinuturing na susi upang maiwasan ang manipulasyon ng opinyong publiko at ang paglala ng krisis.
