Mga Samahan ng Mangangalakal at Tindero ng Isfahan: Ang Pamilihan ay Hindi Lugar para sa Pagpapakita ng mga Kalabang Grupo

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa pamamagitan ng isang pahayag, iginiit ng mga samahan ng mangangalakal at tindero ng Isfahan na: “Ang makasaysayang pamilihan ng Isfahan ay hindi magpapahintulot sa pagsasamantala ng mga grupong laban sa estado sa ilalim ng tabing ng mga panawagang pangkalakalan. Walang puwang sa pamilihan ng Isfahan ang pakikiayon sa mga mapaminsalang kilusan na naglalayong sirain ang seguridad at katahimikan ng pamilihan at ng sambayanan.”
Idinagdag nila na ang pinakamalaking pinsala mula sa pabagu-bagong halaga ng salapi at kawalang-katatagan ng ekonomiya ay direktang dinaranas ng mga mangangalakal at ng kabuhayan ng mamamayan. Dahil dito, nanawagan sila sa tatlong sangay ng pamahalaan na gawing pangunahing prayoridad ang pagpapanatili ng katatagang pang-ekonomiya.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ipinapakita ng pahayag ng mga mangangalakal ng Isfahan ang malinaw na paghiwalay sa pagitan ng lehitimong panawagang pangkabuhayan at ng politisadong pagkilos na maaaring magbanta sa kaayusan ng pamilihan. Bilang isang sentrong pang-ekonomiya at panlipunan, binibigyang-diin ng pamilihan ang kahalagahan ng seguridad, katatagan, at tiwala bilang mga salik na pundamental sa tuloy-tuloy na kalakalan.
Kasabay nito, ang tahasang pagbanggit sa epekto ng palitan ng salapi at kawalang-katatagan ng ekonomiya ay nagpapakita ng praktikal na pagtuon ng sektor sa mga istruktural na solusyon. Ang panawagan sa tatlong sangay ng pamahalaan ay sumasalamin sa inaasahang koordinaryong patakaran upang mapangalagaan ang kabuhayan, mapabuti ang kapaligirang pangnegosyo, at mapanatili ang panlipunang katahimikan.
