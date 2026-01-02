Video | Pagdalo ng Mamamayang Iraqi sa Seremonyang Paggunita sa Anibersaryo ng Pagkamartir ni Heneral Hajj Qasem Soleimani

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang Iraq, sa bisperas ng ika-anim na anibersaryo ng pagkamartir nina Shaheed Hajj Qasem Soleimani at Shaheed Abu Mahdi al-Muhandis, ay nababalot ng isang natatangi at makasaysayang kapaligiran.
Maikling Analitikal na Komentaryo
1. Panrehiyonal na Dimensiyon ng Paggunita
Ang malawak na paglahok ng mga mamamayang Iraqi ay nagpapakita na ang alaala nina Soleimani at al-Muhandis ay hindi lamang pambansa kundi panrehiyonal ang saklaw, na may malalim na ugat sa pampulitika at panseguridad na kasaysayan ng Iraq.
2. Simbolismo ng Sama-samang Pag-alaala
Ang seremonya ay nagsisilbing simbolo ng kolektibong alaala at pagkakaisa, kung saan pinagtitibay ang naratibo ng paglaban at sakripisyo laban sa mga panlabas na interbensiyon.
3. Pagpapatuloy ng Impluwensiyang Panlipunan at Pampulitika
Ang “natatanging kapaligiran” na binanggit ay sumasalamin sa patuloy na impluwensiya ng mga pigurang ito sa diskursong pampubliko ng Iraq, lalo na sa konteksto ng soberanya, seguridad, at identidad pambansa.
..........
328
Your Comment