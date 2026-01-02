Video | Sa Kasalukuyan: Dumadaloy ang Napakalaking Dami ng Tao Patungo sa Libingan ni Martir Heneral Hajj Qasem Soleimani

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Habang papalapit ang seremonya ng paggunita kay Martir Heneral Hajj Qasem Soleimani, ang mga rutang patungo sa Libingan ng mga Martir ng Kerman ay nasasaksihan ang malawak at patuloy na pagdagsa ng mga deboto at mga manlalakbay-dalangin.
Ayon sa mga tagapangasiwa ng mga mokab na nakapuwesto sa mga rutang ito, ang dami ng mga deboto at mga dumadalaw sa libingan ng tinaguriang “Komandante ng mga Puso” ay kapansin-pansing mas mataas ngayong taon kumpara sa mga nagdaang taon. Iniulat din nila na ang mga tao ay naglakbay mula sa iba’t ibang panig ng bansa upang dumalaw at magbigay-galang sa libingan ng dakilang martir sa Kerman.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Patuloy na Mobilisasyong Panlipunan
Ang malaking pagdagsa ng mga tao ay nagpapakita ng patuloy at lumalakas na kakayahan ng ganitong mga seremonya na magtipon ng masa, kahit ilang taon na ang lumipas mula sa pagkamartir ni Gen. Hajj Soleimani.
2. Pagpapatibay ng Simbolikong Kapital
Ang paggamit ng bansag na “Komandante ng mga Puso” ay nagpapakita ng malalim na emosyonal at simbolikong ugnayan ng pigura ni Shaheed Heneral Hajj Qasem Soleimani sa malawak na sektor ng lipunan.
3. Relihiyoso at Pambansang Identidad
Ang paglalakbay ng mga mamamayan mula sa iba’t ibang rehiyon patungong Kerman ay sumasalamin sa pagsasanib ng relihiyosong debosyon at pambansang identidad sa kolektibong pag-alaala.
4. Pagpapatuloy ng Naratibong Pagkamartir
Ang ganitong malawakang paggunita ay nagsisilbing mekanismo ng pagpapanatili at pagpapalakas ng naratibo ng pagkamartir bilang mahalagang elemento ng panlipunan at pampulitikang diskurso.
