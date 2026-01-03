Agarang Liham ng Iran sa United Nations Kasunod ng mga Mapanghimasok na Pahayag at Kamakailang mga Banta ni Trump

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Si Amir Saeid Iravani, Embahador at Permanenteng Kinatawan ng Iran sa United Nations, ay nagpadala ng isang liham sa Kalihim-Heneral ng UN at sa Pangulo ng Security Council kung saan mariin niyang kinondena ang mga mapanghimasok at nakapagpapainit ng tensyon na pahayag ni Trump. Sa liham, binigyang-diin niya ang likas at hindi maikakailang karapatan ng Iran na ipagtanggol ang sariling soberanya, integridad ng teritoryo, pambansang seguridad, at ang proteksyon ng mamamayan nito laban sa anumang uri ng dayuhang panghihimasok.
Ipinahayag din na igigiit ng Iran ang mga karapatan nito sa isang matatag at naaayon sa proporsyon na paraan. Ang Estados Unidos ng Amerika ang ganap na mananagot sa anumang kahihinatnang magmumula sa mga ilegal na banta na ito at sa anumang kasunod na paglala ng tensyon.
Maikling Pinalawak na Serye ng Pagsusuring Analitikal
1. Diplomatikong Hakbang at Pandaigdigang Forum:
Ang pagpapadala ng agarang liham sa United Nations ay nagpapakita ng intensyon ng Iran na idulog ang usapin sa isang lehitimo at multilateral na pandaigdigang institusyon, sa halip na limitahan ito sa bilateral na retorika.
2. Batayang Legal ng Posisyon:
Ang pagbanggit sa “likas na karapatan sa pagtatanggol” ay malinaw na tumutukoy sa mga prinsipyo ng pandaigdigang batas, partikular sa karapatan ng mga estado sa sariling depensa at sa pagprotekta sa kanilang soberanya at mamamayan.
3. Diskurso ng Pananagutan:
Sa pagtatalaga ng ganap na pananagutan sa Estados Unidos para sa anumang magiging resulta, nilalayon ng Iran na maitatag ang isang malinaw na tala ng responsibilidad sa antas ng internasyonal na komunidad.
4. Mensaheng Pampigil (Deterrence):
Ang diin sa “matatag at proporsyonal” na pagtugon ay nagpapahiwatig ng babala na ang anumang paglabag o eskalasyon ay tutugunan, habang sabay na pinananatili ang balangkas ng lehitimong depensa sa ilalim ng pandaigdigang batas.
..........
328
Your Comment