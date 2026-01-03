Video | Pag-atake sa Palasyo ng Panguluhan ng Venezuela

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ulat ng Midya:
Iniulat na kabilang sa mga lugar na tinarget sa pag-atake kaninang madaling-araw ang baybaying lugar ng Nigorote, ang kompleks militar na “Forti Tuna”, ang kampo militar na “La Carlota”, at ang paliparang “Iguerote.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Pag-target sa mga Sentro ng Kapangyarihan ng Estado
Ang pag-atake sa palasyo ng panguluhan at mga pangunahing pasilidad militar ay nagpapahiwatig ng direktang pagtama sa simboliko at operasyonal na gulugod ng pamahalaan, na naglalayong magdulot ng matinding presyur sa pamumuno ng bansa.
2. Sabay-sabay at Malawak na Saklaw ng mga Target
Ang pag-uulat ng mga pag-atake sa magkakaibang lokasyon—mula sa baybaying lugar hanggang sa mga base militar at paliparan—ay nagpapakita ng koordinadong operasyon na may layuning guluhin ang kakayahang pangdepensa at logistikal ng estado.
3. Kahalagahan ng mga Pasilidad Militar at Paliparan
Ang mga kampo militar at paliparan ay kritikal sa mabilis na paggalaw ng tropa at kagamitan. Ang kanilang pagkakatarget ay maaaring magpahiwatig ng intensyong pahinain ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa krisis.
4. Potensyal na Epekto sa Panloob at Panlabas na Katatagan
Sa panloob na antas, ang ganitong mga pag-atake ay maaaring magdulot ng pangamba at kawalang-katiyakan sa publiko; sa panlabas naman, maaari itong magbunsod ng agarang reaksyon mula sa mga rehiyonal at pandaigdigang aktor, na magpapataas pa sa antas ng tensiyong geopolitikal.
...............
328
Your Comment