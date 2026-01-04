Estados Unidos at Israel, Matapos ang Pagkabigo sa 12-Araw na Digmaan, ay Nagsisikap para Maghasik ng Kaguluhan sa Iran / Panawagan sa Midya na Ilahad

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Matapos ang pagkabigo ng Estados Unidos at ng rehimeng Zionista ng Israel sa 12-araw na digmaan, lumitaw ang mga palatandaan ng organisado at planadong pagsisikap na ilipat ang presyur tungo sa loob ng Iran. Ayon sa mga eksperto, ang hakbanging ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pag-uudyok ng kaguluhang pang-ekonomiya at panlipunan.
Sa ganitong konteksto, binigyang-diin ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng lehitimong protesta at kaguluhan, at tinukoy bilang hindi katanggap-tanggap ang pagsasamantala sa makatwirang mga kahilingan ng mamamayan upang lumikha ng kawalang-seguridad.
Si Zeinab Farhat, isang Lebanese na aktibistang pangmidya, ay nagpahayag sa isang panayam sa ABNA na ang proyekto ng panloob na destabilisasyon ng Iran ay isang matagal nang estratehiya, na paulit-ulit na isinusulong ng Estados Unidos at Israel sa pamamagitan ng paglalaan ng daan-daang milyong dolyar.
Ayon kay Farhat, ang Amerikano–Zionistang axis ay sa loob ng maraming taon nang nagbibigay ng tuwirang suportang pinansyal sa mga network at lider ng kaguluhan, upang itulak ang mga protesta patungo sa lansangan at gawing marahas ang mga ito.
Dagdag pa niya, sinasamantala ng mga kaaway ng Iran ang anumang panloob na pangyayari—mula sa mga isyung pang-ekonomiya hanggang sa mga insidenteng panlipunan—upang palakihin at baluktutin ang katotohanan. Binanggit din niya na ang pagtaas ng halaga ng dolyar matapos ang kamakailang pagkabigo ay ginawang panibagong dahilan upang pasiklabin ang kaguluhan.
Itinuring ni Farhat ang “pagbibigay-linaw at pagpapaliwanag” (enlightenment at clarification) bilang pinakamahalagang sandata laban sa proyektong ito, at binigyang-diin—batay sa karanasan ng mga midya sa Gaza—na ang patuloy na paglalathala ng tunay na mga larawan at salaysay ay may kakayahang impluwensiyahan ang pandaigdigang opinyng publiko.
Nagbabala rin siya na ang pinutol-putol at binagong mga bidyo, kalakip ang manipuladong audio, ay pangunahing kasangkapan ng mga tagapagpasiklab ng kaguluhan upang baligtarin ang katotohanan.
Binigyang-diin ni Farhat na ang mga midyang Iranian ay dapat lumampas sa wikang Persian at aktibong lumikha ng nilalaman sa mga wikang Arabe at Ingles, sapagkat ang mga di-Iranian na manonood, dahil sa dominasyon ng kanluraning midya, ay mas lantad sa maling mga naratibo hinggil sa panloob na kalagayan ng Iran.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Paglipat ng Labanan mula Militar tungo sa Panloob na Presyur
Ipinapakita ng ulat ang isang estratehikong pagbabago: mula sa hayagang komprontasyong militar patungo sa hindi tuwirang destabilisasyón, gamit ang mga panloob na kahinaan bilang larangan ng tunggalian.
2. Protesta laban sa Kaguluhan bilang Diskursong Pampamahalaan
Ang malinaw na pagtatangi sa pagitan ng protesta at kaguluhan ay nagsisilbing diskursibong balangkas upang kilalanin ang lehitimong hinaing ng mamamayan habang sabay na tinatanggihan ang mga kilos na naglalayong sirain ang kaayusang panlipunan.
3. Midya bilang Pangunahing Larangan ng Tunggalian
Binibigyang-diin ng pahayag ni Farhat ang sentral na papel ng midya—hindi lamang bilang tagapagbalita kundi bilang estratehikong sandata sa digmaan ng mga naratibo at persepsyon.
4. Internasyonal na Audience at Labanan sa Naratibo
Ang panawagan para sa produksiyon ng nilalaman sa Arabe at Ingles ay nagpapakita na ang tunggalian ay hindi limitado sa loob ng Iran, kundi nakatuon din sa pandaigdigang opinyong publiko, kung saan ang impormasyong inilalathala ay nagiging salik ng lehitimasyon o delegitimasyon.
