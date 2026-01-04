Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang mga pahayag ni Marco Rubio hinggil sa paulit-ulit na alok ng Estados Unidos kay Nicolás Maduro na lisanin ang Venezuela ay naglantad ng isang katotohanang salungat sa dominanteng linya ng balita ng mga kanluraning midya sa mga nagdaang buwan. Ayon sa naturang pahayag, ang pangulo ng Venezuela ay hindi lamang hindi naghahanap ng asilo, kundi hayagan at tahasang tinanggihan ang naturang opsiyon.
Ang pag-amin na ito ay naglalagay sa mga naunang alegasyon hinggil sa umano’y “pagtatangkang tumakas ni Maduro at paglilipat ng kanyang mga ari-arian” sa balangkas ng sikolohikal na digmaan laban sa Caracas—isang naratibong ngayon ay nawalan ng kredibilidad matapos pasinungalingan mula mismo sa bibig ng isang mataas na opisyal ng Washington.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Paglalantad sa Mekanismo ng Sikolohikal na Digmaan
Ipinakikita ng teksto kung paano ginagamit ang impormasyon at maling naratibo bilang sandata, partikular ang paglikha ng imahe ng isang lider na umano’y naghahanda nang tumakas, upang pahinain ang moral ng estado at ng publiko.
2. Tunggaliang Midya at Realidad
Ang tahasang pagtanggi ni Maduro sa alok ng asilo ay sumasalungat sa matagal nang inilalako ng ilang kanluraning midya, na nagpapakita ng agwat sa pagitan ng opisyal na pahayag at ng pinagtibay na naratibong pampubliko.
3. Kredibilidad at Kontra-Naratibo
Ang katotohanang ang pagsisinungaling sa nasabing mga alegasyon ay nagmula mula mismo sa isang mataas na opisyal ng Estados Unidos ay nagbibigay ng malakas na kontra-naratibo, na nagpapahina sa bisa ng mga naunang paratang laban sa pamahalaan ng Venezuela.
4. Epekto sa Pampulitikang Lehitimasyon
Sa mas malawak na konteksto, ang pagbubunyag na ito ay nagpapatibay sa imahe ng pananatili at paglaban ng pamahalaang Maduro, habang sabay na inilalantad ang estratehikong paggamit ng sikolohikal na presyur bilang bahagi ng internasyonal na tunggalian.
