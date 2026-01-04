Video | Malawakang mga Protesta sa mga Lungsod ng Estados Unidos laban sa Pamam-bully ni Trump sa Venezuela

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Mahigit sa 65 lungsod sa Estados Unidos ang nakasaksi ng mga kilos-protesta laban sa interbensiyong militar sa Venezuela at sa umano’y pagdukot sa pangulo ng nasabing bansa. Ipinahayag ng mga nagpoprotesta ang kanilang pagtutol sa paggamit ng buwis ng mamamayan upang pondohan ang digmaan at agresyong militar.
Sa Washington, D.C., nagtipon ang mga demonstrador sa harap ng White House at sumigaw ng mga panawagang:
“Ni isang sentimos, ni isang dolyar—hindi kami magbabayad para sa digmaan at pagpaslang.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Paglawak ng Panloob na Oposisyon
Ang paglahok ng mahigit 65 lungsod ay nagpapahiwatig ng malawak at organisadong pagtutol sa loob mismo ng Estados Unidos, na nagpapahina sa ideya ng iisang pambansang pagkakaisa sa likod ng patakarang panlabas ng administrasyong Trump.
2. Isyu ng Buwis at Pananagutang Pampubliko
Ang sentrong argumento ng mga nagpoprotesta—ang paggamit ng pera ng nagbabayad ng buwis—ay naglilipat ng diskurso mula sa ideolohiyang panlabas tungo sa konkretong usaping panlipunan at pang-ekonomiya, na mas direktang tumatama sa pang-araw-araw na buhay ng mamamayan.
3. Diskurso ng “Pambubully” sa Pandaigdigang Ugnayan
Ang paglalarawan sa mga hakbang ni Trump bilang “pambubully” ay naglalagay sa Estados Unidos sa posisyon ng agresor sa moral na naratibo, sa halip na tagapagtanggol ng kaayusan o demokrasya—isang baligtad na imahe sa tradisyunal na diskursong opisyal.
4. Simbolismo ng White House bilang Lugar ng Protesta
Ang pagtitipon sa harap ng White House ay may malakas na simbolikong kahulugan, na tuwirang tinutukoy ang ehekutibong kapangyarihan bilang pangunahing may pananagutan sa desisyong militar at sa mga posibleng kahihinatnang pantao at pampulitika nito.
