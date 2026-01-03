Walang-Kapantay na Pag-amin ni Pompeo: May mga Ahente ng Mossad sa mga Kaguluhan sa Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Si Mike Pompeo, dating Kalihim ng Ugnayang Panlabas sa panahon ng unang termino ni Trump at dating Direktor ng CIA, ay nagbigay ng isang mahalagang pahayag sa pamamagitan ng Twitter (X), kung saan mariin niyang inamin: opisyal niyang sinabing may presensya ang mga ahente ng Mossad sa mga kaguluhan sa Iran.
Isinulat niya sa X: “Maligayang Bagong Taon sa lahat ng mga Iranian na nasa lansangan. Gayundin sa bawat ahente ng Mossad na kasama nila.”
Matagal nang iginiit ng Iran na sa likod ng mga kaguluhan at karahasan ay may presensya ang mga ahente ng Amerika at Mossad ng Israel. Gayunpaman, ito ay isa sa mga unang pagkakataon na ang mismong mga opisyal ng Estados Unidos at Israel ay hayagang nag-amin sa katotohanang ito.
Maikling Pinalawak na Serye ng Pagsusuring Analitikal
1. Diplomatikong Implikasyon:
Ang direktang pag-amin ng dating Kalihim ng Ugnayang Panlabas ay nagpapakita ng antas ng pakikialam ng dayuhan sa mga panloob na kaganapan ng Iran, na may potensyal na palalain ang tensyon sa relasyong internasyonal.
2. Pang-seguridad na Aspeto:
Ang pahayag ay maaaring magpataas ng alarma sa pambansang seguridad ng Iran, dahil kinikilala mismo ng isang dating opisyal ng U.S. ang aktibong presensya ng dayuhang operatiba sa mga kaganapang panloob.
3. Epekto sa Pandaigdigang Persepsyon:
Ang pag-amin mula sa isang kilalang Amerikanong opisyal ay maaaring magpabago sa naratibo sa pandaigdigang media at politika, na naglalarawan sa kaguluhan sa Iran bilang hindi lamang panloob na isyu kundi may direktang interbensyong dayuhan.
4. Politisyong Panloob:
Ang naturang pahayag ay maaaring magpalakas sa diskurso ng Iran hinggil sa soberanya at karapatan nitong protektahan ang sarili laban sa dayuhang panghihimasok.
..........
328
Your Comment