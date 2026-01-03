Venezuela: Dapat Itigil ng Estados Unidos ang Paggamit ng Wika ng Banta Laban sa Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang pahayag, mariing kinondena ng pamahalaan ng Venezuela ang kamakailang mapanghimasok na pananalita ng Pangulo ng Estados Unidos laban sa Islamikong Republika ng Iran, at nanawagan na itigil ang paggamit ng wikang banta laban sa Iran.
Ayon sa pahayag: Ang Bolivaryong Republika ng Venezuela ay nagpapahayag ng malalim nitong pag-aalala sa mga kamakailang naratibo at konfrontasyonal na posisyon na ipinahayag ng pamahalaan ng Estados Unidos laban sa Iran, isang bansang kaibigan at kapatid ng Venezuela.
Kaugnay nito, ipinahayag ng Venezuela ang matatag at tapat nitong pagkakaisa sa mamamayan at pamahalaan ng Iran, at nanawagan sa pagwawakas ng mga mapanghimasok na hakbang na naglalagay sa panganib ng katatagan ng rehiyon.
Maikling Pinalawak na Serye ng Pagsusuring Analitikal
1. Diplomatikong Mensahe:
Ang pahayag ay malinaw na halimbawa ng isang bansa na sumasalungat sa agresibong retorika ng isang makapangyarihang estado, sa layuning protektahan ang prinsipyo ng soberanya at internasyonal na respeto.
2. Pandaigdigang Implikasyon:
Pinapakita nito ang suporta ng ilang bansa sa Iran sa pandaigdigang entablado, na maaaring magpabawas sa diplomatikong puwang para sa unilateral na banta o presyon mula sa Estados Unidos.
3. Rehiyonal na Katatagan:
Ang pagtukoy sa panganib sa katatagan ng rehiyon ay nagpapahiwatig ng posibleng destabilizing effect ng mapanghimasok na hakbang, hindi lamang sa Iran kundi sa buong rehiyon.
4. Solidaridad at Politikal na Pagkakaisa:
Ang pahayag ay naglalahad ng moral at diplomatikong suporta sa Iran, na nagpapakita ng pagkakaisa ng ilang bansa laban sa interbensyong panlabas at nagpapatibay sa naratibo ng multipolaridad sa politika sa rehiyon.
